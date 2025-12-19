UPDATE 11:36 - Vânzătoare piață - Jumătate din marfă o aruncam, nu mai vine nimeni la noi. Cred că guvernanții vor să rămânem chiriași, vor să ne ia 80% impozit. Avem copii, nepoți.

UPDATE 11:35 - Vânzătoare piață - Bolojan să fie dat jos. E piața goală, oamenii nu mai vin la piață.

UPDATE 11:33 - Anca - Cu 100 de lei nu trăiești nici 2 zile...Oamenii sunt hotărâți să meargă țara mai departe....Vocea României nu mai contează, primim ordine de la Bruxelles. NU mai e campanie electorală, dar le-am promis oamenilor că mă întorc printre oameni.

UPDATE 11:29 - Orchestră 10 Prăjini...ducem tradiția mai departe...Să nu mai facă tăieri...că nu mai avem de unde. Să se gândească și la noi guvernanții

UPDATE 11:24 - Flori Maior - Oamenii reduc de la medicamente, alimente majoriatea stau și îngheață. A tăiat de la veterani, deținuți politici....de la toată lumea a tăiat Bolojan.

UPDATE 11:22 - Le dorim guvernaților să trăiască precum cei săraci. Le transmit să le fie rușine.

UPDATE 11:20 - Anca - Țara e condusă de oameni care nu au legătură cu ce se întâmplă. Vrem să dăm voce cetățenilor...

UPDATE 11:16 Femeie - Am pensie 1285 iar soțul are 2500 de lei. Altceva nu facem decât să plătim facturi. Copiii mei sunt plecați în afara țării. Cum credeți că ne simțim când familia mea nu vin acasă. Nu e nimeni la cumpărături, reducerile sunt la alea stricate, unde e toată lumea....Domna Anca, ați câștigat, dar lumea zice că nu ați fost lăsată. Am avut oameni în secțiile de votare...Anca a fost pe 2, Ciceală pe 3 iar Băluță pe 4.

UPDATE 11:15 - Anca - Toate țările din Europe sunt cu probleme din cauza războiului....

UPDATE 11:12 Dumitru Coarnă - Sper, am văzut ieri, mișcări sindicale, singura lor temere este strada. Când faci acțiuni de protest, ne chemau la negocieri. Mulți dintre liderii sindicali sunt cumpărați, fac jocul sistemului. În august au chemat oamenii în piață, iar in septembrie, când era toată lumea la muncă, nu au făcut nimic.

UPDATE 11:11 - Aurelian Pavelescu După anularea alegerilor, Constituția a fost anulată. Toți românii trebuie să fie uniți. Cei de la guvernare dau vina pe anumite grupuri sociale. Acum dau vina pe cei cu dizabilități. Anca Alexandrescu - Bolojan spune că românii cu handicap nu muncesc. Spune că România are prea mulți handicapați. Cum să spui că nu merită loc de parcare.

UPDATE 11:08 - Mihai Enache, AUR: Manifestul nostru prin care ne am angajat ...trebuie să ajungem la anticipate. Actualul guvern mărește taxele si impozitele, totul merge spre Ucraina, iar românii sunt sărăciți. E nevoie de o reacție fermă a străzii. Vom participa și încuraja orice formă pașnică de protest. PSD tot vine cu reforme, dar în guvern au sărăcit românilor. Am avut moțiune de ceruza care nu a fost votanta. Moțiunea de cenzură nu a fost adoptată. Premierul nu o demite pe ministra Mediului. Sunt în continuare oameni care nu au apă, dar doamna Buzoianu nu este demisă.

UPDATE 11 Femeie - Totul este scump. Dvs sunteți singura care mai face ceva. Să aibă ți guvernanții pe masă ce avem și noi

UPDATE 11:00- Anca Alexandrescu - Cel puțin o dată pe săptămână voi fi alături de oameni, nu doar în București, ci în toată șara. Eu o să au voce romanilor! Trebuie să se termine cu această mizerie din această țară. De ani de zile oamenii plătesc taxe și impozite mari. Trebuie să dăm bani pentru război, dar pentru copiii românilor nu sunt. Suntem la Piața Crângași. Am venit în stradă pentru că vreau ca românii să și spună păsul. Ce am văzut în stradă m-a făcut să schimb formatul emisiunii și să vin in stradă, ca să văd care sunt probleme românilor E important să auzim vocea străzii.

UPDATE - Femeie NU au fost aleși, au fost puși, în primul rând. Trăim foarte prost. Ăștia să plece, să vine oameni care să se opcupe de probleme noastre. De 36 de ani ne -am săturat d ei. Să avem loc de munca, fără vagabonzi pe stradă.

O ediție de excepție de la ora 11.00 a caravanei Realitatea PLUS, care va fi în mijlocul oamenilor. Astăzi, în Capitală, alături de Anca Alexandrescu și de invitați speciali la "Caravana Eu sunt Anca".

Anca Alexandrescu va fi în mijlocul oamenilor pentru a vă arăta realitatea din fiecare situație. Va sta de vorbă cu oamenii, le va face vocea auzită.

Realitatea PLUS se va afla în locurile în care politicienii se feresc să fie și să le asculte problemele oamenilor. Va sta de vorbă cu oamenii și va fi în mijlocul lor în aceste momente extrem de delicate, când populația se confruntă cu foarte multe probleme.

Sunt foarte mulți oameni afectați și foarte puțin reușesc să-și facă auzită, iar Anca Alexandrescu va face acest lucru astăzi, de la ora 11.00, la "Caravana Eu sunt Anca".