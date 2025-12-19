Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină după producerea unui accident pe DN3, în localitatea Deleni. La faţa locului s-au deplasat o autospecială cu apă şi spumă şi un echipaj SMURD B2.

Echipele de intervenţie au constatat că un autoturism a intrat într-un cap de pod. În urma impactului, şase persoane au fost grav rănite, două dntre acestea fiind inconştiente.

Toate cele şase victime au fost transportate la Spitalului Judeţean Constanţa, pentru îngrijiri medicale.