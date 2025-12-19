Potrivit ANM, până la ora 9:30, în județele Brăila (localitățile: Însurăței, Ulmu, Dudești, Victoria, Stăncuța, Cireșu, Bărăganul, Zăvoaia, Berteștii de Jos, Ciocile, Roșiori) și Ialomița (în: Grivița, Scânteia, Mihail Kogălniceanu, Traian, Miloșești, Gura Ialomiței, Valea Ciorii), se va semnala local ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 metri și, izolat, sub 50 metri, ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.

Până la ora 10:00, în județele Botoșani (în localitățile: Albești, Ștefănești, Călărași, Manoleasa, Hlipiceni, Todireni, Santa Mare, Durnești, Dobârceni, Mihălășeni, Hănești, Ripiceni, Românești, Răușeni), Galați (în: Galați, Tulucești, Frumușița, Piscu, Independența, Slobozia Conachi, Vânători, Braniștea, Foltești, Schela, Smârdan, Șendreni, Scânteiești) și Neamț (în Roman, Săbăoani, Tămășeni, Cordun, Horia, Doljești, Gherăești, Trifești, Ion Creangă, Sagna, Bahna, Secuieni, Dulcești, Moldoveni, Gâdinți, Bira), va fi ceață, care determină vizibilitate redusă, local sub 200 metri și, izolat, sub 50 metri, ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.

Tot până la ora 10:00, în județul Constanța, în localitățile: Hârșova, Ciobanu, Crucea, Ghindărești, Seimeni, Topalu, Gârliciu, Siliștea, Saraiu, Horia, Vulturu, și în județul Tulcea, în Tulcea, Măcin, Isaccea, Jijila, Sulina, Greci, Niculițel, Topolog, Luncavița, Somova, Cerna, Carcaliu, Turcoaia, Frecăței, Murighiol, Casimcea, Chilia Veche, Mahmudia, Dăeni, Nufăru, Ostrov, Văcăreni, Beștepe, Peceneaga, Dorobanțu, Valea Teilor, Hamcearca, Grindu, Crișan, C.A. Rosetti, Smârdan, I.C. Brătianu, Maliuc, Sfântu Gheorghe, Pardina, Ceatalchioi, se va semnala local ceață care determină vizibilitate redusă sub 200 metri și, izolat, sub 50 metri, ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.

ANM precizează că avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum șase ore.