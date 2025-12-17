Vremea se schimbă radical

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, până spre finalul acestei săptămâni, regimul atmosferic va rămâne dominat de un anticiclon stabil. Acest tipar va favoriza menținerea inversiunilor termice, cu aer rece acumulat la nivelul solului și mase de aer mai cald în altitudine. În consecință, în zonele joase, în special în sudul și estul țării, dar și în regiunile depresionare, temperaturile vor fi apropiate sau ușor sub valorile normale pentru această perioadă, în timp ce în zonele montane și submontane se vor înregistra valori neobișnuit de ridicate pentru mijlocul lunii decembrie.

Schimbările majore sunt așteptate după data de 22 decembrie, când circulația atmosferică la nivel european va suferi modificări importante. Meteorologii explică faptul că o încetinire a vortexului polar și o posibilă trecere a acestuia într-o fază ușor negativă vor permite pătrunderea aerului rece de origine polară spre sudul continentului. Acest proces va determina, treptat, o scădere a temperaturilor și în România.

Cu toate acestea, specialiștii atrag atenția că nu este încă clar cât de accentuată va fi această răcire și, mai ales, dacă va fi însoțită de precipitații. Incertitudinea este și mai mare în intervalul 24–25 decembrie, perioadă în care ar putea apărea ploi, lapoviță sau ninsoare, în funcție de evoluția sistemelor atmosferice.

Modelele de prognoză oferă scenarii diferite. Unele simulări indică precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare, inițial în sud-vestul țării, urmate de o posibilă extindere spre sud și sud-est. Alte rulări, mai recente, sugerează cantități moderate de precipitații, inclusiv ploaie, lapoviță și ninsoare, în special în regiunile extracarpatice. În schimb, un alt model de prognoză pe termen lung nu anticipează apariția precipitațiilor în Ajunul Crăciunului sau în prima zi de sărbătoare.

În acest context, meteorologii conturează două variante principale. Prima presupune consolidarea unei zone de presiune ridicată, care ar limita influența unui ciclon mediteranean, ducând la o răcire mai severă, dar cu precipitații reduse sau inexistente. A doua variantă ia în calcul intensificarea și avansarea ciclonului din zona Mediteranei spre Balcani și România, situație care ar aduce precipitații mai extinse, însă o scădere mai moderată a temperaturilor.

Specialiștii precizează că evoluția vremii pentru perioada 24–27 decembrie rămâne dificil de anticipat în acest moment, iar prognoza va fi actualizată pe măsură ce datele devin mai clare.