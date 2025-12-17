Potrivit meteorologilor, până la ora 10:00, în zone din județele Constanța, Tulcea, Cluj și Botoșani, ceața va reduce vizibilitatea local sub 200 de metri, iar izolat sub 50 de metri, fenomen care, în funcție de condițiile locale, poate favoriza formarea ghețușului.

De asemenea, până la ora 9:00, ceața afectează mai multe localități din județele Brăila, Ialomița, Argeș, Prahova, Buzău, Giurgiu, Ilfov, Dâmbovița, Teleorman, Harghita, Arad, Bihor, Timiș, Olt, Mehedinți și Alba.

Avertizările nowcasting, care semnalează fenomene meteorologice periculoase imediate, sunt emise pentru intervale de cel mult 6 ore.