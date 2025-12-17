Explozii masive au zguduit rafinăria din orașul Slavyansk-on-Kuban, situat în sudul Rusiei, lângă mările Azov și Neagră, în cadrul unui presupus atac cu drone ucrainene, relatează surse media ruse și internaționale.

Imagini de pe rețelele sociale arată drone necunoscute lovind ținta și un incendiu izbucnit ulterior, fără detalii imediate despre pagube sau victime, conform Kyiv Independent.

Cu puțin înainte de miezul nopții pe 16 decembrie, explozii au fost raportate și în regiunea Saratov, la circa 330 km de granița cu Ucraina.​

Kievul nu a comentat oficial atacul, iar informațiile nu pot fi verificate independent, dar Ucraina vizează frecvent infrastructura energetică rusă pentru a reduce finanțarea războiului.

Rafinăria din Slavyansk-on-Kuban, cu o capacitate de 5,2 milioane tone anual, a fost atacată în repetate rânduri în trecut, inclusiv în februarie 2025. Acțiunile fac parte dintr-o campanie mai amplă, cu lovituri recente asupra altor facilități petroliere rusești.