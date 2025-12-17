Cum se prepară corect piftia

Fierberea trebuie să fie lentă și de durată, aproximativ 4–5 ore, la foc potrivit, până când carnea se desprinde ușor de pe oase. Cantitatea de apă este foarte importantă: la final, trebuie să rămână aproximativ jumătate din volumul inițial de lichid, sau chiar puțin mai puțin, pentru o piftie bine legată și aromată.

După fierbere, carnea și zeama se scot separat și se lasă la răcit. Carnea se desprinde cu grijă de pe oase, verificând atent să nu rămână fragmente, mai ales în cazul picioarelor de porc. Grăsimea se îndepărtează, iar bucățile de carne macră, șorici, cartilagii și limbă se așază în castroane sau pe platouri.

Pentru o supă clară și curată, aceasta se degresează după răcire, apoi se pune din nou pe foc. Se adaugă usturoiul zdrobit, după gust, și piper, măcinat fin sau zdrobit mai grosier. Când lichidul este aproape de punctul de fierbere, focul se oprește, iar oala se acoperă timp de aproximativ 10 minute, pentru ca aromele să se împletească.

Beneficiile consumului de piftie

Un antidot alimentar este gelatina naturală, ingredientul principal în tradiționala piftie de porc sau în aspicul preparat cu carne de pui ori curcan. Iar avantajul gelatinei este că reprezintă o substanţă bogată în colagen.

Gelatina provine din oasele şi din pielea animalelor, cu ajutorul cărora se prepară diverse supe, care au proprietăţi deosebit de bune pentru starea generală de sănătate a organismului. De aceea, la răceli, de exemplu, sunt recomandate supițele de pui sau de vită făcute din oase. Dar colagen există inclusiv în fructele de mare și în pește, așa că poți opta și pentru acestea.

Sursă naturală de colagen, gelatina conține aminoacizi esenţiali pentru întărirea sistemului imunitar, menținerea sănătății, dar şi pentru obținerea și păstrarea unei bune greutăţi corporale. De asemenea, mai conține glicină (care are efect antiinflamator, ajută la eliminarea toxinelor și îmbunătăţeşte somnul), lisină (care ajută la absorbţia calciului şi favorizează dezvoltarea musculară) și proteina numită keratină (ce asigură o mai bună sănătate a părului, a unghiilor şi a dinţilor).

Beneficii ale consumului de gelatină:

– Ajută digestia prin consumul, în special, de supe.

– Este un aliat de încredere în dietele de slăbire. Dezvoltă masa musculară și menține tonusul muscular.

– Ajuta la arderea mai eficientă a grăsimilor şi favorizează menţinea unei greutăți constante.

– Îmbunătăţește, conform unor studii, funcţia ficatului şi favorizează scăderea în greutate datorită procesului eficient de detoxifiere.

– Menţine oasele şi articulațiile într-o stare mai bună, având efect antiinflamator.

– Previne apariția ridurilor datorită concentraţiei crescute de colagen. De asemenea, cu cât introduci mai mult colagen în alimentaţie, cu atât organismul va fi mai stimulat să producă, și el, această substanţă.

– Întăreşte și regenerează părul, unghiile şi protejează dinţii.