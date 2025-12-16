Întâlnirea are loc în condițiile unui blocaj cvasi‑total al reformelor care ar trebui adoptate în cel mai scurt timp, înainte de proiectul de buget pe anul viitor.

Prinși în campania electorală pentru primării și în conflictele politice, liderii partidelor de guvernământ nu s-au mai întâlnit de trei săptămâni pentru a discuta despre reforma administrației, programul de relansare sau interzicerea cumulului între pensie și salariu la stat, în condițiile în care nu există acord pe niciunul dintre proiecte.

Cel mai important dintre ele este majorarea salariului minim, condiție pusă clar de social-democrați pentru a rămâne în coaliție.

Fără un consens este blocat și bugetul pe anul viitor, care nu poate fi construit fără adoptarea acestui pachet de măsuri. Cel mai probabil, discuțiile pe această temă vor fi reluate abia după începutul noului an, astfel că 2026 riscă să înceapă fără buget.