Premierul polonez Donald Tusk, participant la summitul de pace de la Berlin, a dezvăluit o premieră în negocieri: o promisiune fermă din partea Statelor Unite de a răspunde militar în cazul unui nou atac al Rusiei asupra Ucrainei.

Tusk a citat negociatorii americani, inclusiv pe Steve Witkoff, care ar fi fost „foarte clar în acest sens: America se va implica în garanțiile de securitate pentru Ucraina, astfel încât rușii să nu aibă nicio îndoială că, în cazul încălcării armistițiului, răspunsul SUA va fi militar”.

Măsurile de asistență pentru Ucraina ar include forțe armate, sprijin informatic, logistic, economic și diplomatic

Tusk a salutat această evoluție ca fiind o nouă unitate între aliații Kievului, remarcând că „pentru prima dată a fost atât de clar vizibil că americanii, europenii și Ucraina sunt toți de aceeași parte”. El a avertizat, totuși, că unitatea nu este o garanție a succesului și a subliniat că singura modalitate de a forța Rusia să negocieze serios este ca întregul Occident să acționeze împreună, prevenind orice tentativă a lui Putin de a crea diviziune.

În urma celor două zile de discuții la Berlin, liderii europeni au publicat o declarație comună care menționează „progrese semnificative”. Se pare că SUA și Europa s-au angajat să ofere garanții de securitate obligatorii din punct de vedere juridic, incluzând o forță multinațională condusă de Europa și susținută de SUA care ar opera în Ucraina. Măsurile de asistență ar include forțe armate, sprijin informatic, logistic, economic și diplomatic.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat progresele cu negociatorii americani, însă rămân neclarități privind viitorul teritoriilor ucrainene ocupate de Rusia și detaliile operaționale ale garanțiilor de securitate din partea SUA.