Cum și-a provocat minorul moartea?

Cazul a avut loc în cartierul El Marg din Cairo, Egipt, unde băiatul ar fi acceptat să urmeze o provocare populară pe internet. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, minorul a mâncat trei pachete de tăiței instant cruzi, fără a-i prepara termic.

La scurt timp după ingestie, adolescentul a început să se simtă rău, acuzând dureri abdominale intense și episoade repetate de vărsături. Starea sa s-a agravat rapid, iar eforturile medicilor de a-i salva viața au fost în zadar.

Inițial, s-a presupus că problemele medicale ar fi fost cauzate de o eventuală contaminare a produselor sau de depozitarea necorespunzătoare a acestora. Analizele de laborator și rezultatele autopsiei au infirmat însă aceste ipoteze. Specialiștii au stabilit că principalul factor declanșator al tragediei a fost consumul de tăiței în stare crudă, în cantitate mare.

Cât de periculos este consumul de tăiței instant?

Medicii avertizează că tăițeii instant sunt destinați exclusiv consumului după preparare, iar ingerarea lor crudă poate avea consecințe grave. Aceștia pot absorbi lichide și se pot dilata în tractul digestiv, provocând blocaje, dureri severe și alte complicații. „Consumul de tăiței instant negătiți, mai ales în cantități mari, suprasolicită sistemul digestiv și poate deveni extrem de periculos”, a explicat medicul Ruchi Gupta.

Dorința de validare, popularitate sau acceptare îi determină adesea pe tineri să participe la provocări riscante, fără a conștientiza pericolele.

Cazuri similare au fost raportate și în alte țări, transformând acest fenomen într-un semnal de alarmă pentru părinți, profesori și autorități.

Specialiștii subliniază importanța educației digitale, a dialogului constant cu minorii și a monitorizării conținutului online, pentru a preveni astfel de tragedii.