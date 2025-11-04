Simion Stan, în vârstă de 74 de ani, fost președinte al Partidei Romilor Neamț, s-a împușcat în cap în timp ce realiza o transmisiune live pe TikTok. Bărbatul era o figură cunoscută și respectată în rândul comunității rome din zona Romanului. Motivul gestului său nu este, deocamdată, clar.

Incidentul s-a produs luni, 3 noiembrie, și a fost semnalat de un bărbat din județul Galați care urmărea transmisiunea în direct. Acesta a alertat imediat autoritățile, iar echipajele de urgență s-au deplasat la fața locului.

Detalii despre incident și starea bărbatului

Conform informațiilor furnizate de Poliția Neamț, Simion Stan figura în evidențe ca deținător de arme letale, însă permisul său fusese anulat anterior. În momentul producerii tragediei, bărbatul se afla încă în termenul legal pentru predarea armei către un armurier autorizat. Potrivit anchetatorilor, arma folosită era una de vânătoare, de calibru mic.

După împușcare, bărbatul a fost preluat de un echipaj SMURD și transportat de urgență la Spitalul din Roman. Ulterior, medicii au decis transferul său la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale complexe.

Medicul care l-a operat descrie o situație critică

Neurochirurgul Bogdan Costăchescu a explicat că starea pacientului s-a deteriorat rapid în timpul transportului către Iași, deși fusese inițial conștient. La sosirea în unitatea medicală, Simion Stan se afla deja în comă profundă.

„Nu știm ce s-a întâmplat pe drumul până la noi. Cert este că starea lui s-a înrăutățit. A fost preluat conștient, dar la noi în spital a ajuns în stare de comă profundă. I s-a făcut explorare Computer Tomograf și a fost operat în urgență. Pacientul prezenta o plagă frontală dreapta. Din păcate, în astfel de situații, cu plăgi împușcate din apropiere, întotdeauna prognosticul este unul rezervat”, a declarat medicul Bogdan Costăchescu, primar neurochirurg, pentru presa locală.

Un lider respectat al comunității rome

În orașul Roman, Simion Stan era cunoscut de ani buni drept un om implicat în sprijinirea comunității rome și în promovarea drepturilor acesteia. Foștii săi colaboratori și apropiați îl descriu drept un om activ și carismatic.

Motivul care l-a împins spre acest gest extrem rămâne necunoscut. Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs incidentul.

Antecedente recente

În luna august, același bărbat fusese implicat într-un accident rutier soldat doar cu pagube materiale. Simion Stan conducea unul dintre cele patru autoturisme implicate în coliziune, iar testarea alcoolscopică indicase o valoare de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat.

