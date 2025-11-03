Sesizarea la 112 a fost făcută de un bărbat din Galați, care a spus că a văzut în cadrul unui live, pe o platformă de socializare, cum bărbatul s-ar fi împușcat cu o armă.



!La fața locului, în municipiul Roman, au fost dirijate patrule din cadrul Biroului Ordine Publică Roman și echipaje medicale. În curtea imobilului a fost identificat un bărbat, de 74 de ani, din Roman, ce prezenta o plagă împușcată la nivelul capului. Bărbatul prezenta semne vitale, fiind transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale”, a declarat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț, agentul principal Andreea Atomei.



Bărbatul figurează ca deținător de arme letale dar cu permisul de armă anulat, însă în interiorul termenului legal de depunere la armurierul autorizat.



Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

