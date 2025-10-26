Ce au transmis oamenii legii?

În urma verificărilor, anchetatorii au descoperit un autoturism parcat, cu luneta spartă, cel mai probabil în urma unui foc tras cu o armă de tip airsoft. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Capitalei, persoana bănuită că ar fi tras ar fi părăsit zona cu un autoturism înainte de sosirea echipajelor.

„Polițiștii din cadrul Secției 20 desfășoară activități pentru identificarea și prinderea persoanei implicate. De asemenea, sunt verificate toate imaginile de pe camerele de supraveghere din apropiere pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor incidentului”, au precizat reprezentanții Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Ancheta este în desfășurare, urmând ca în funcție de concluziile investigațiilor să fie dispuse măsurile legale care se impun.

