Șase focuri de armă în plină stradă

Potrivit primelor informații, individul a tras nu mai puțin de șase focuri de armă. Gloanțele au străpuns prelata terasei, iar oamenii aflați în zonă s-au adăpostit speriați. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime, însă teama a cuprins întregul cartier.

După atac, bărbatul și-ar fi aruncat arma și a fugit de la fața locului. Ulterior, polițiștii l-au găsit și l-au identificat: ar fi vorba de un cetățean străin.

Oamenii care se aflau în apropiere povestesc că totul s-a derulat extrem de rapid, ca într-o scenă desprinsă dintr-un film de acțiune.

Ce au transmis oamenii legii în acest caz?

Ancheta este în desfășurare.

Polițiștii au securizat zona și au deschis o anchetă pentru a afla motivele care au stat la baza atacului armat. De asemenea, se verifică imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă.

„La data de 20 august 2025, în urma unui apel 112, a fost semnalat faptul că, pe terasa unui local din Sectorul 3, o persoană a executat focuri de armă.

La fața locului s-au deplasat de urgență mai multe echipaje de ordine publică, care au constatat că sesizarea se confirmă.

Nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului.

Din primele verificări, rezultă că autorul a folosit o armă letală (pistol) și ar fi tras 6 focuri în direcția terasei, după care a părăsit zona.

Autorul a fost identificat și depistat la scurt timp.

Cercetările sunt efectuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Polițiștii Capitalei, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor în care s-a produs evenimentul.”, au transmis polițiștii.