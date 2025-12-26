​„Prioritatea strategică este de a asigura finanţarea nevoilor de securitate şi apărare ale ţării, precum şi sprijinul social pentru familiile care participă la operaţiunea militară specială (războiul din Ucraina)”, se arată în declaraţia publicată de Ministerul Finanţelor rus la anunţarea creşterii cotei de TVA de la 20% la 22% pentru anul viitor.

Sectoare cheie precum petrolul, gazele, cărbunele și metalurgia se află în criză profundă, cu veniturile din exporturi de țiței scăzând cu 35% în noiembrie și prognozate să cadă cu 50% în decembrie, din cauza sancțiunilor americane împotriva Rosneft și Lukoil.

Autoritățile ruse majorează nu doar TVA-ul, ci și impozitele pe venituri personale și ale firmelor, elimină scutirile pentru IMM-uri și lucrători independenți, dublează cota pentru companiile tech de la 7,6% la 15% și cresc accizele la autoturisme, conform Agerpres.

Confiscările de active private au atins 50 de miliarde de dolari anul acesta, reprezentând aproape 2% din PIB, în timp ce bugetul total pe 2026 prevede venituri de 40,3 trilioane ruble și cheltuieli de 44 trilioane, cu un deficit de 1,6% din PIB/

Viceprim-ministrul Aleksandr Novak a recunoscut că Rusia nu va ieși din stagnare până în 2027, cu o prognoză de creștere PIB de doar 1% în 2025, față de 4,1% în 2024; economista Aleksandra Prokopenko compară situația cu "o mașină în punct mort cu motorul pornit".

Rubla apreciată cu 45% în 2025 afectează exporturile militare, riscând stagflație, în timp ce Putin insistă pe continuarea campaniei până la atingerea obiectivelor, amânând negocierile de pace.