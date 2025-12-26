Cu o zi înainte de tragedie, Ion Drăgan postase pe Facebook o urare simplă de sărbători: „Un Crăciun Fericit! Să aveți prieteni cu sănătate și noroc în toate să aveți”, care acum capătă o semnificație cutremurătoare pentru fani.

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj a transmis condoleanțe, subliniind că artistul „nu a alergat după glorie, ci a dorit să câștige dragostea și respectul publicului” și că muzica populară românească a pierdut „un mare nume, dedicat și trăind prin și pentru cântec”.

Ion Drăgan avea peste 25 de ani de carieră, participând recent la obiceiuri de iarnă și ducând folclorul gorjenesc pe scene din țară și străinătate.

Ceremonia va avea loc la Cimitirul din Bălești, într-un cadru restrâns, respectând dorința familiei de intimitate, iar vestea morții a generat un val de mesaje de regret din partea fanilor și colegilor.