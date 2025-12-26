Descoperire tragică în Vrancea: bătrână găsită moartă într-o casă mistuită de flăcări

O bătrână în vârstă de 94 de ani, din satul Bogza - comuna Sihlea, a fost găsită decedată în interiorul casei care a fost cuprinsă de un incendiu, în noaptea de joi spre vineri, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Vrancea.

La fața locului au intervenit pompierii cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de pompieri Focșani.

"La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la o casă, pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați. Din nefericire, in interiorul locuinței, a fost identificat trupul carbonizat al unei femei de 94 de ani", a precizat ISU Vrancea.

Tot în noaptea de joi spre vineri, pompierii au intervenit la un incendiu izbucnit într-un apartament al unui bloc din localitatea Doaga.

Până la sosirea pompierilor, șase persoane din imobil s-au autoevacuat, dar nu au existat victime.

Incendiul s-a manifestat într-o cameră de locuit, pe o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați.  

