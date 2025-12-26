La fața locului au intervenit pompierii cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de pompieri Focșani.



"La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la o casă, pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați. Din nefericire, in interiorul locuinței, a fost identificat trupul carbonizat al unei femei de 94 de ani", a precizat ISU Vrancea.



Tot în noaptea de joi spre vineri, pompierii au intervenit la un incendiu izbucnit într-un apartament al unui bloc din localitatea Doaga.



Până la sosirea pompierilor, șase persoane din imobil s-au autoevacuat, dar nu au existat victime.



Incendiul s-a manifestat într-o cameră de locuit, pe o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați.

