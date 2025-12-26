UPDATE 12:00 - Zelenski s-ar putea întâlni cu Trump la 28 decembrie, la Mar-a-Lago - PRESĂ

Întâlnirea dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi omologul său american Donald Trump ar putea avea loc duminică, la 28 decembrie, la reşedinţa republicanului din Mar-a-Lago, în Florida, a relatat vineri cotidianul ucrainean Kyiv Post, citând surse diplomatice, după ce şeful statului ucrainean a anunţat că se va întâlni în curând cu Trump, relatează dpa, potrivit Agerpres.

UPDATE 11:30 - Rusia a pierdut peste 1,2 milioane de militari de la declanșarea invaziei în Ucraina, în 1.202.070 24 februarie 2022

Rusia a pierdut aproximativ 1.202.070 de militari în Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă, la 24 februarie 2022, a anunțat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei pe 26 decembrie.

Doar în ultima zi, forțele ruse ar fi pierdut 840 de oameni.

Potrivit raportului, Rusia ar mai fi pierdut:

11.459 de tancuri

23.804 vehicule blindate de luptă

71.454 de vehicule și cisterne de combustibil

35.509 sisteme de artilerie

1.579 lansatoare multiple de rachete

1.264 sisteme de apărare antiaeriană

434 avioane

347 elicoptere

95.334 drone

4.107 rachete de croazieră

28 de nave și ambarcațiuni

2 submarine

UPDATE 10:50 - Zelenski anunță că se va întâlni cu Trump "în viitorul apropiat"

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că se va întâlni în curând cu președintele SUA, Donald Trump, în cadrul eforturilor de a pune capăt războiului cu Rusia, informează agențiile de presă internaționale.



"Am convenit asupra unei întâlniri la cel mai înalt nivel - cu președintele Trump - în viitorul apropiat", a anunțat Zelenski pe platforma X.



Potrivit dpa, Zelenski a afirmat că acest lucru s-a întâmplat după ce Rustem Umerov, negociatorul principal al Ucrainei în cadrul discuțiilor de pace prin care se caută o modalitate de a pune capăt războiului început de Rusia acum aproape patru ani, a relatat despre ultimele sale contacte cu partea americană.



"Multe lucruri pot fi decise înainte de Anul Nou", a mai scris Zelenski pe X.

UPDATE 9:10 - RO Alert în județul Tulcea, în urma unor atacuri cu drone pe teritoriul Ucrainei

Panică în noaptea de Crăciun, în județul Tulcea, un nou mesaj RO-ALERT fiind emis de autorități pentru zona de nord!

Conform reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Delta al Județului Tulcea, mesajul RO-ALERT a fost emis în jurul orei 1.25, fiind vizată zona de nord a județului, unde au fost semnalate noi atacuri cu drone la granița cu România.

UPDATE 8:30 - Ucraina a lovit câteva obiective importante de infrastructură ale Rusiei

Forțele ucrainene au lovit mai multe ținte din Rusia în noaptea de 24-25 decembrie, lovind o rafinărie de petrol, un port și un aerodrom militar, au declarat Statul Major General ucrainean și o sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) pentru Kiev Independent.

Ministerul Apărării al Rusiei a declarat că 141 de drone au atacat Rusia în noaptea de 25 decembrie și că șapte au fost interceptate deasupra regiunii Krasnodar.

Dronele de la Centrul de Operațiuni Speciale „Alpha” al SBU au lovit portul maritim Temryuk din regiunea Krasnodar și o uzină de prelucrare a gazelor din regiunea Orenburg în noaptea de 25 decembrie, a confirmat sursa agenției pentru Kyiv Independent.

UPDATE: Zelenski a descris convorbirea drept „foarte bună” și a spus că au discutat detalii substanțiale ale eforturilor diplomatice în curs, menționând că există „idei bune” care ar putea contribui la un rezultat comun și la o pace durabilă.

La discuție au participat și oficiali ucraineni de rang înalt, inclusiv secretarul Consiliului de Securitate Națională și ministrul de extern. Eforturile diplomatice dintre SUA și Ucraina continuă, însă rămân fragile și departe de o garanție, apreciază Kyiv Post.

Casa Albă a păstrat discreția în legătură cu aceste contacte, reflectând sensibilitatea dosarelor aflate în discuție. Un oficial american a declarat pentru Kyiv Post că inițiativele de pace ale lui Trump continuă și în perioada sărbătorilor, obiectivul fiind obținerea unei „păci durabile” – un concept interpretat diferit la Washington și Moscova.

Între timp, senatori americani au condamnat atacurile masive ale Rusiei din ziua de Crăciun, afirmând că acestea demonstrează că Moscova rămâne un partener „nemilos” în orice proces de pace.