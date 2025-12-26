Bolojan a scos un miliard din rezerva statului ca să dea ministerelor conduse de reziști

Bolojan a strânit controverse cu o serie de măsuri pe care le-a luat fără să dea explicațiii
Guvernul a aprobat în ultima ședință din acest an, o serie de hotărâri prin care alocă peste 980 de milioane de lei din fondul de rezervă, pentru suplimentarea bugetelor mai multor instituții. Surpriza vine din distribuția banilor: cele mai mari sume merg către ministere conduse de USR.

Cum au fost împărțiți banii

Potrivit hotărârilor adoptate de Executiv, suplimentările sunt următoarele:

  • Ministerul Energiei – peste 473,2 milioane lei

  • Ministerul Mediului – peste 203 milioane lei

  • Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației200 milioane lei

  • ANSVSA101,7 milioane lei

  • Societatea Română de Radiodifuziune6 milioane lei

În total, suma depășește 980 de milioane de lei, toți provenind din fondul de rezervă al Guvernului, potrivit Realitatea Plus.

Decizia vine în plină dezbatere privind construcția bugetului pentru anul viitor, în care mai multe ministere – inclusiv Educația – ar urma să primească alocări reduse. 