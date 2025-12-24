Salariile bugetarilor, înghețate în 2026 de Bolojan
Situația bugetară
Deficit noiembrie: 6,4%
Deficit anul trecut: 7,15%
Cheltuieli mai mici cu 4 miliarde lei
Țintă deficit 2026: 6% – 6,5%
Reducerea cheltuielilor statului
10% finanțarea partidelor și minorităților
Amânarea unor creșteri de cheltuieli sociale
Reguli mai stricte pentru cheltuielile întreprinderilor publice
Măsuri pentru firme și investiții
Impozit pe cifra de afaceri:
• redus de la 1%, la 0,5% în 2026
• eliminat din 2027
Microîntreprinderi:
• cotă unică 1% până la 100.000 €
Eliminarea „taxei pe stâlp” din 2027
Scutire de impozit 2026 pentru construcții agricole
Sprijin pentru populație
300 lei din salariul minim rămân neimpozitați până la 1 iulie 2026
Vouchere energie: 50 lei/lună în 2026
Păstrarea criteriilor pentru consumatorii vulnerabili
Continuarea programului „Masă sănătoasă” în școli
Sprijin pentru autoritățile locale
Împrumuturi din Trezorerie: 500 mil. lei (PNRR)
Fond termoficare: 200 mil. lei
Măsuri tranzitorii până la bugetul 2026
Combaterea evaziunii fiscale
Autorizare centralizată la ANAF
Reintroducerea comisiei de autorizare
Garanții financiare pentru importatori/distribuitori de produse energetice