Guvernul corporațiilor salvează magnații străini din 2026. Un nou pachet de austeritate pentru anul ce vine

Sfidare uriașă de la vârful țării! Ordonanța trenuleț, deloc așteptată de români, a apărut în pragul sărbătorilor ca un ultim cadou pe acest an din partea Guvernului. Ce noi măsuri de austeritate pregătește Ilie Bolojan.

Salariile bugetarilor, înghețate în 2026 de Bolojan

Situația bugetară

Deficit noiembrie: 6,4%

Deficit anul trecut: 7,15%

Cheltuieli mai mici cu 4 miliarde lei

Țintă deficit 2026: 6% – 6,5%

Reducerea cheltuielilor statului

10% finanțarea partidelor și minorităților

Amânarea unor creșteri de cheltuieli sociale

Reguli mai stricte pentru cheltuielile întreprinderilor publice

Măsuri pentru firme și investiții

Impozit pe cifra de afaceri:

• redus de la 1%, la 0,5% în 2026

• eliminat din 2027

Microîntreprinderi:

• cotă unică 1% până la 100.000 €

Eliminarea „taxei pe stâlp” din 2027

Scutire de impozit 2026 pentru construcții agricole

Sprijin pentru populație

300 lei din salariul minim rămân neimpozitați până la 1 iulie 2026

Vouchere energie: 50 lei/lună în 2026

Păstrarea criteriilor pentru consumatorii vulnerabili

Continuarea programului „Masă sănătoasă” în școli

Sprijin pentru autoritățile locale

Împrumuturi din Trezorerie: 500 mil. lei (PNRR)

Fond termoficare: 200 mil. lei

Măsuri tranzitorii până la bugetul 2026

Combaterea evaziunii fiscale

Autorizare centralizată la ANAF

Reintroducerea comisiei de autorizare

Garanții financiare pentru importatori/distribuitori de produse energetice