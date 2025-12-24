Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat, marţi seară, că primele consultări prividn elaborarea bugetului pentru anul 2026 vor începe în luna ianuarie şi atunci va fi anunţat şi un calendar de aprobare a acestuia. Oficialul a subliniat că deficitul înregistrat în luna noiembrie este de 6,4%, mai mic faţă de cel din luna noiembrie a anului trecut, care a fost de 7,15%.