Într-o intervenție la Realitatea Plus, europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu a afirmat că, potrivit ultimei numărători, toți cei 153 de reprezentanți ai opoziției suveraniste vor vota pentru inițierea demersurilor de suspendare, în condițiile în care procedura are nevoie de 156 de voturi.

Politicianul AUR și-a exprimat speranța că cel puțin trei politicieni din tabăra puterii, care nu susțin măsurile impopulare și ineficiente ale lui Ilie Bolojan și Nicușor Dan, vor semna pentru declanșarea procedurii.

Senatorul Ninel Peia, din Grupul PACE – Întâi România, a anunțat că un grup de parlamentari intenționează să inițieze suspendarea președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză de imixtiuni în funcționarea justiției, ca urmare a anunțului șefului statului privind organizarea unui referendum printre magistrați.

Suspendarea președintelui României este reglementată de articolul 95 din Constituție, care stipulează:

(1) În cazul săvârșirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituției, Președintele României poate fi suspendat din funcție de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună, cu votul majorității deputaților și senatorilor, după consultarea Curții Constituționale. Președintele poate da Parlamentului explicații cu privire la faptele ce i se impută.

(2) Propunerea de suspendare din funcție poate fi inițiată de cel puțin o treime din numărul deputaților și senatorilor și se aduce, neîntârziat, la cunoștința Președintelui.

(3) Dacă propunerea de suspendare din funcție este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Președintelui.