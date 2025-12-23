Premierul Ilie Bolojan a anunţat luni seara, într-o emisiune TV, că adoptată Ordonanţa „trenuleţ”, care vine să clarifice ceea ce s-a convenit la ultimele întâlniri ale coaliţiei de guvernare, stabilind, între altele, creşterea salariului minim şi scăderea impozitului IMCA pe cifra de afaceri, scrie Agerpres.

Ordonanţa a fost publicată luni seara în transparenţă decizională pe site-ul Ministerului Finanţelor.

Potrivit unui comunicat al ministerului, principiile călăuzitoare sunt stimularea economiei României, sprijinirea angajaţilor vulnerabili, reducereaa cheltuielor bugetare, în paralel cu o consolidare a disciplinei financiare şi sprijinirea autorităţilor publice locale prin acordarea de împrumuturi din trezorerie.