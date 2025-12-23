Superstiții de Crăciun

Se consideră că aceia care s-au născut în ziua de Crăciun vor avea noroc în viață.

O superstiție populară este legată de vremea din aceasta zi. Astfel, dacă în ziua de Crăciun ninge, se crede ca în cea de Paște va fi vreme frumoasă. Totodată, dacă cerul este senin, anul ce urmează va fi unul roditor.

O altă superstiție privitoare la noroc spune dacă ai împodobit locuința cu crenguțe de vâsc, vei avea noroc tot anul 2025.

Noroc vei avea și în cazul în care ai vărsat vin pe masă, ai dat de pomană sau ai răsturnat cutia cu chibrituri.

Dacă în Ajunul Crăciunului nu ai făcut un cadou cuiva, nu vei avea un an prosper.

Dacă te săruţi sub vâsc în noaptea de Ajun, vei avea noroc în dragoste, însă, dacă eviți acest lucru, vei avea parte de ghinion.

La fel ca în seara de Sfântul Andrei, pentru a alunga farmecele și duhurile rele, se așează căței de usturoi pe masă și la ferestre. În multe sate românești se obișnuiește să se ungă cu usturoi vitele și grajdurile.

Alte superstiții

În seara de Ajun, unele persoane matură pragul locuinței, pentru a avea noroc în anul ce urmează.

În dimineața primei zile de Crăciun, se obișnuiește ca oamenii să se spele pe față cu apa în care a fost pus un ban de argint. Acest lucru e se face pentru a respinge bolile în anul următor.

În ziua de Crăciun, superstițiile spun că nu se poartă încălțăminte nouă, riscând, altfel, să se atragă ghinionul.

Alte superstiții de Crăciun spun că în această zi, nu se face curățenie și nici nu se aruncă gunoiul, considerându-se că va fi alungat norocul.

Colindătorii sunt răsplătiți cu colaci de către femei. În felul acesta locuința va fi îmbelșugată, iar roadele bogate. În același timp, cel ce nu primește colindătorii și nu îi recompensează, nu va avea recoltă bună și nici belșug în casa.