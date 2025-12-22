Atunci când caloriferele nu se încălzesc corespunzător, cauza este adesea una simplă. Cel mai frecvent, aerul rămâne blocat în interiorul radiatorului și împiedică circulația corectă a apei calde.

Alte probleme pot fi legate de o supapă blocată sau de o presiune prea scăzută în centrală. Există și situații mai rare, dar mai serioase, precum acumularea de depuneri sau defectarea pompei, însă acestea necesită intervenția unui specialist.

Un indiciu clar că există aer în instalație este diferența de temperatură a radiatorului. Dacă acesta este rece în partea de sus și cald în partea de jos, aerisirea este necesară. În schimb, un radiator cald sus și rece jos indică o altă problemă, care nu se rezolvă prin aerisire.

Primul pas este verificarea caloriferelor cu încălzirea pornită. Parcurge locuința și atinge fiecare radiator, observând zonele reci. Sunetele de gâlgâit sau șuierat sunt, de asemenea, semne clare că aerul este prins în interior. Dacă identifici un calorifer rece în partea superioară, acesta este candidatul perfect pentru aerisire.

Înainte de a trece mai departe, este important să oprești centrala sau sistemul de încălzire. Acest lucru previne scurgerile necontrolate și permite eliberarea aerului în siguranță.

Aerisirea corectă a caloriferului poate face diferența imediat. Ai nevoie de o cheie specială pentru aerisire sau de o șurubelniță cu cap plat, o cârpă, un prosop vechi și un recipient pentru apă.

Supapa se află, de obicei, în partea superioară a radiatorului. Deschide-o ușor, rotind în sens invers acelor de ceasornic, până când auzi aerul ieșind.

Când șuieratul se oprește și începe să curgă apă, închide supapa. Șterge surplusul și repetă procedura, dacă este necesar, la celelalte calorifere.

După finalizare, verifică presiunea centralei. Valorile recomandate sunt între 1 și 1,5 bari când sistemul este oprit și aproximativ 2 bari când funcționează.

Acest truc simplu poate readuce rapid eficiența încălzirii, asigurând calorifere fierbinți și o locuință confortabilă chiar și în cele mai reci zile de iarnă, potrivit sursei.