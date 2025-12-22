UPDATE 15:20 - Parlamentul ucrainean formează un grup de lucru pentru a studia posibilitatea organizării alegerilor prezidențiale

Un grup de lucru pentru a studia posibilitatea organizării alegerilor prezidențiale în Ucraina, chiar și sub incidența legii marțiale, este pe cale să fie format în Rada Supremă, sau Parlamentul Ucrainei, după ce președintele Volodimir Zelenski a anunțat acest pas ca răspuns la criticile din partea Washingtonului, informează luni EFE.

UPDATE 14:55 - 2,3 miliarde de euro pentru Ucraina deblocate de către Comisia Europeană. O centrală termică din Lituania va fi relocată pentru alimentarea cu energie a un milion de ucraineni

Comisia Europeană a anunțat luni deblocarea unei tranșe de 2,3 miliarde de euro pentru sprijinirea finanțelor publice și a administrației din Ucraina. În paralel, o centrală termică a fost relocată cu succes din Lituania în Ucraina, urmând să asigure energie pentru aproximativ un milion de locuitori.

Aceasta este a șasea plată regulată efectuată în cadrul Facilității pentru Ucraina, principalul mecanism al Uniunii Europene destinat susținerii redresării țării, implementării reformelor și avansării procesului de aderare la UE.

De la lansarea Planului pentru Ucraina, în martie anul trecut, Uniunea Europeană a alocat deja 26,8 miliarde de euro – echivalentul a aproape 70% din fondurile disponibile prin primul pilon al Facilității pentru Ucraina.

Comisia a anunțat astăzi încă o formă de sprijin pentru Ucraina, de această dată în sectorul energetic. O centrală termică din Lituania a fost transferată cu succes pe teritoriul ucrainean, marcând cea mai amplă operațiune logistică coordonată până în prezent.

Prin această relocare, aproximativ un milion de ucraineni vor beneficia de energie, iar rețeaua energetică națională a Ucrainei este întărită într-un moment critic, după atacurile repetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice.

UPDATE 14:17 - Regiunea Odesa, din nou ţinta unor atacuri ruseşti: peste 120.000 de gospodării, fără electricitate

Regiunea portuară Odesa, situată în sudul Ucrainei, a fost vizată din nou, luni, de atacuri ruseşti, care au avariat infrastructuri energetice şi maritime, în urma unor atacuri ucrainene vizând petroliere cu legături cu Rusia la mările neagră şi Mediterană, relatează AFP.

UPDATE 11:59 - Viktor Orban: O cădere a Ucrainei ar fi catastrofală pentru Ungaria, susţine la Szeged,

Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria, a apreciat premierul ungar Viktor Orbán într-un discurs pe care l-a susţinut în weekend la Szeged, în cadrul unui turneu naţional prin care vrea să-şi mobilizeze susţinătorii în vederea alegerilor.

UPDATE 11:20 - Cel puţin patru morţi şi zeci de răniţi în Ucraina, în atacuri în weekend cu aproximativ 100 de drone şi rachete

Cel puţin patru persoane au fost ucise, iar alte câteva zeci au fost rănite într-o nouă serie de atacuri ruse în Ucraina, în weekend, cu aproape 100 de drone şi rachete, dintre 75 au fost distruse, iar 19 au atins mai multe regiuni.

UPDATE 10:00 - Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a declarat că administrația Casei Albe acordă prioritate sprijinirii pensionarilor americani în detrimentul acordării de ajutor financiar Ucrainei. J.D. Vance a explicat că s-a făcut o analiză și nu este normal ca bani care ar putea fi utilizați pentru programe sociale care să-i ajute pe americani să ajungă în Ucraina.

UPDATE 9:30 - Un înalt general al lui Putin a murit la Moscova: mașina sa a explodat luni dimineață în sudul capitalei

Potrivit The Moscow Times, victima exploziei, generalul Fanil Sarvarov, a participat la operațiuni de luptă în Cecenia și în conflictul din Osetia-Ingușetia între 1992 și 2003.

ȘTIREA INIȚIALĂ

„Ucraina rămâne pe deplin angajată în realizarea unei păci juste şi durabile”, au declarat şeful ucrainean pentru securitate naţională, Rustem Umerov, şi emisarul special al SUA, Steve Witkoff, într-o declaraţie comună publicată pe rețeaua X.

„Prioritatea noastră comună este să oprim uciderile, să asigurăm securitatea garantată şi să creăm condiţii pentru redresarea, stabilitatea şi prosperitatea pe termen lung a Ucrainei”, au afirmat ei.

Delegaţiile SUA şi Ucrainei s-au întâlnit cu consilierii europeni pentru securitate naţională înainte de a organiza o reuniune separată între SUA şi Ucraina.

În cadrul celei de-a doua întâlniri, negociatorii s-au concentrat pe elaborarea planului de pace în 20 de puncte prezentat de preşedintele american Donald Trump şi a unui cadru de garanţii de securitate pentru Ucraina, potrivit declaraţiei.

„O atenţie deosebită a fost acordată discutării calendarului şi a ordinii paşilor următori”, se arată în declaraţie.

Declaraţia menţionează că Ucraina „apreciază foarte mult leadershipul şi sprijinul” SUA.

Negociatorul rus Kirill Dmitriev a sosit sâmbătă după-amiază în Florida pentru a se întâlni cu Witkoff şi Jared Kushner în vederea discuţiilor privind un posibil sfârşit al războiului din Ucraina. Într-o actualizare ulterioară, sâmbătă, Dmitriev a declarat că discuţiile „decurgeau în mod constructiv”.

SUA nu a publicat o declaraţie care să actualizeze stadiul discuţiilor cu Dmitriev.

Această ultimă rundă de discuţii urmează unei întâlniri anterioare între negociatori, care a avut loc în Florida la începutul acestei luni.