Doi frați au nevoie de un mare dar de Crăciun

Între durere și speranță, ei așteaptă cel mai mare dar: o minune care să le oprească boala și să le redea copilăria. Ioan și Teodor suferă de o boală genetică agresivă, iar în timp ce mintea lor funcționează perfect, corpul este captiv bolii.

Urmăriți un material despre speranță în care fiecare dintre noi poate fi parte a unei minuni.

L-am întrebat și noi pe Ioan ce își dorește de Crăciun, iar el ne-a scris pe calculator că își dorește să meargă.

Fiecare sumă, oricât de mică, contează! Toți cei care vor să doneze o pot face fie în contul Asociației Ioan și Teodor, făcută de păriniți, fie în contul de Revolut.

Asociația Ioan și Teodor CMT4J (este asociația noastră, a părinților)

IBAN: RO23 RNCB 0068 1831 7093 0001

Cod SWIFT: RNCBROBU

Sau

Revolut:

Beneficiar: Valentina Rusu

IBAN: RO40 REVO 0000 1518 9158 4434

Cod BIC/SWIFT: REVOROBB

@rusuvalentina1987

Telefon Asociatia Ioan si Teodor CMT4J: 0774 923 591