Specialiștii avertizează că succesul profesional va depinde tot mai mult de capacitatea oamenilor de a învăța continuu și de a se adapta la un mediu în permanentă schimbare.

Potrivit EURES, rețeaua europeană de servicii pentru ocuparea forței de muncă, angajații vor trebui să își dezvolte competențe noi pentru a rămâne competitivi, iar unele abilități vor deveni obligatorii în 2026.

Competențele care vor domina piața muncii în 2026

Într-un material publicat recent, EURES explică faptul că transformările pieței muncii sunt determinate de factori precum digitalizarea, inteligența artificială, automatizarea proceselor și schimbările sociale profunde. În acest context, angajații nu vor mai putea miza doar pe competențele tradiționale, ci vor avea nevoie de abilități suplimentare, adaptate noilor realități profesionale.

Adaptabilitatea – abilitatea-cheie a viitorului

EURES subliniază că flexibilitatea și capacitatea de a face față schimbărilor rapide vor deveni decisive. Angajații vor trebui să se adapteze la tehnologii noi, la reorganizări interne și la moduri de lucru în continuă evoluție.

Rigiditatea profesională va deveni un handicap major, iar cei care nu se pot adapta riscă să fie depășiți de ritmul pieței.

Inteligența emoțională – competență imposibil de automatizat

Gestionarea emoțiilor proprii și înțelegerea emoțiilor celorlalți vor cântări tot mai mult în procesul de recrutare.

EURES explică: „Inteligența emoțională este esențială într-un mediu de lucru colaborativ și divers, fiind o competență care nu poate fi ușor înlocuită de tehnologie.”

Într-o lume în care echipele sunt tot mai mixte, iar comunicarea se desfășoară adesea online, această abilitate devine un diferențiator important.

Gândirea critică – avantaj într-o lume dominată de date

Capacitatea de a analiza informații complexe și de a lua decizii informate va fi crucială.

Specialiștii EURES afirmă: „Gândirea critică le permite angajaților să analizeze informații complexe și să ia decizii informate, într-un context dominat de automatizare și de un volum mare de date.”

Într-o economie în care AI generează cantități uriașe de informații, oamenii vor avea rolul de a interpreta și valida aceste date.

Comunicarea eficientă – competență universală

Indiferent de domeniu, angajatorii vor căuta persoane capabile să își exprime clar ideile, să colaboreze eficient și să evite conflictele sau neînțelegerile.

EURES subliniază: „Angajatorii își doresc persoane capabile să își exprime ideile clar, să colaboreze eficient și să evite neînțelegerile care pot apărea în contexte culturale și profesionale diferite.”

Competențele digitale – obligatorii, nu opționale

Utilizarea instrumentelor digitale, lucrul cu platforme online, înțelegerea tehnologiilor de bază și capacitatea de a folosi inteligența artificială ca instrument de lucru vor deveni cerințe minime pentru angajare.

EURES avertizează: „Competențele digitale de bază nu mai sunt opționale; ele reprezintă o condiție minimă pentru participarea pe piața muncii în 2026.”

Estimările Cedefop (Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale) arată că România va înregistra creșteri semnificative în anumite sectoare economice în perioada 2025–2035.

Cele mai dinamice domenii vor fi:

1. IT și servicii informatice – lider absolut al creșterii

+226.058 locuri de muncă estimate Sectorul programării și al serviciilor informatice va continua să se extindă rapid, pe fondul digitalizării accelerate.

2. Comerțul cu amănuntul

+209.000 angajați Retailul rămâne un motor important al economiei, adaptându-se la comerțul online și la noile modele de consum.

3. Industria auto

+175.000 locuri de muncă Producția de autovehicule și componente auto va continua să crească, inclusiv datorită tranziției către vehicule electrice.

4. Transport terestru

+96.283 persoane Creșterea logisticii și a comerțului online stimulează cererea de șoferi și personal auxiliar.

5. Cazare și alimentație publică

+65.353 angajați Turismul și HoReCa își revin și se extind, în special în marile orașe și zonele turistice.

6. Sănătate

+58.868 angajați Îmbătrânirea populației și nevoia de servicii medicale moderne cresc cererea de personal.

7. Echipamente electrice

+45.801 persoane

8. Industria alimentară, băuturi și tutun

+45.182 persoane

9. Activități juridice și de contabilitate

+37.047 persoane

10. Producția și furnizarea de energie electrică

+36.994 persoane

