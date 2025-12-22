În mod tradițional, această perioadă era transformată într-o vacanță prelungită, însă Guvernul a anunțat că în 2026 nu va exista nicio zi suplimentară liberă între 2 ianuarie și Bobotează. Surse susțin că premierul Ilie Bolojan s-a opus categoric introducerii unei astfel de punți.

Sfârșitul unei practici vechi în administrația publică

Decizia marchează ruperea unei tradiții administrative care funcționa de ani buni. Ziua de 5 ianuarie, care ar fi legat primele două zile ale Anului Nou (1 și 2 ianuarie) de Bobotează (6 ianuarie) și Sfântul Ioan Botezătorul (7 ianuarie), nu va mai fi declarată liberă.

Cu alte cuvinte, angajații din sectorul public vor fi chemați la muncă, iar începutul de an nu va mai avea forma unei minivacanțe compacte, așa cum s-a întâmplat în numeroase rânduri în trecut.

Context tensionat între Guvern și bugetari

Hotărârea vine într-un moment în care relațiile dintre Executiv și angajații din instituțiile publice sunt deja marcate de tensiuni. Surse administrative descriu atmosfera drept „la cuțite”, pe fondul unor măsuri adoptate recent de Guvern.

Printre acestea se numără:

plafonarea sporurilor,

limitarea unor indemnizații,

reducerea numărului de posturi din aparatul public.

Aceste schimbări au alimentat nemulțumirea bugetarilor, iar eliminarea punții de la începutul anului este percepută de mulți ca o nouă lovitură.

Ce înseamnă pentru români calendarul liberelor din 2026

Decizia Guvernului afectează în special angajații care obișnuiau să își planifice concediile în jurul acestor zile libere. Fără puntea din 5 ianuarie, perioada dintre Revelion și sărbătorile religioase de la începutul lunii nu mai poate fi transformată într-o vacanță extinsă fără consum de zile de concediu.

Pentru mulți români, această schimbare înseamnă reorganizarea planurilor de călătorie și renunțarea la tradiția începutului de an petrecut în familie sau în stațiuni.

Calendarul complet al zilelor libere în 2026

Pentru anul 2026, românii vor avea 16 zile libere legale, astfel:

Joi, 1 ianuarie – Anul Nou

Vineri, 2 ianuarie – A doua zi de Anul Nou

Marți, 6 ianuarie – Sărbătoarea de Bobotează

Miercuri, 7 ianuarie – Sfântul Ioan Botezătorul

Sâmbătă, 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române

Vineri, 10 aprilie – Vinerea Mare a Paștelui

Duminică, 12 aprilie – Paștele Ortodox

Luni, 13 aprilie – A doua zi de Paște

Vineri, 1 mai – Ziua Muncii

Duminică, 31 mai – Rusaliile

Luni, 1 iunie – A doua zi de Rusalii și Ziua Copilului

Sâmbătă, 15 august – Adormirea Maicii Domnului

Luni, 30 noiembrie – Sfântul Andrei

Marți, 1 decembrie – Ziua Națională a României

Vineri, 25 decembrie – Prima zi de Crăciun

Sâmbătă, 26 decembrie – A doua zi de Crăciun

