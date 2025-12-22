Fenomenul capătă amploare, iar orașe mari precum Constanța, Cluj-Napoca, Brașov, Iași sau Ploiești au decis să spună adio focurilor de artificii, înlocuindu-le cu spectacole de lumini, lasere sau drone, soluții considerate mai prietenoase cu mediul și cu animalele.

Constanța intră în rândul orașelor care renunță la artificii

Constanța este cel mai recent municipiu care a anunțat oficial că nu va mai organiza focuri de artificii în noaptea de Anul Nou. Primăria a transmis că dorește să adopte o abordare modernă, în ton cu tendințele internaționale, și să ofere un spectacol vizual bazat pe lumini, lasere sau drone, fără zgomotul puternic al petardelor.

Decizia vine în contextul în care tot mai multe comunități cer alternative mai sigure și mai puțin poluante. Autoritățile locale subliniază că artificiile au un impact negativ atât asupra animalelor domestice, cât și asupra faunei urbane, iar nivelul de poluare din noaptea de 31 decembrie este semnificativ mai mare decât în restul anului.

Cluj-Napoca, pionierul schimbării

Cluj-Napoca a fost printre primele orașe care au renunțat la artificii, anunțând încă din vară că tradiția „bubuiturilor” va fi abandonată. Primarul Emil Boc declara atunci că „bubuiturile clasice vor merge în istorie”, iar municipalitatea a decis să folosească banii destinați artificiilor pentru un spectacol sincronizat de drone și lasere, acompaniat de muzică.

Comunitatea a primit măsura cu entuziasm, în special iubitorii de animale, care au salutat eliminarea unui factor major de stres pentru câini, pisici și alte animale de companie.

Brașov, Iași, Suceava — orașe care au spus deja „nu” artificiilor

Pe urmele Clujului au mers și alte municipii importante. Brașov, Iași și Suceava au anunțat că Revelionul va fi marcat fără focuri de artificii, optând pentru jocuri de lumini și spectacole laser.

Autoritățile locale au explicat că au ținut cont de solicitările organizațiilor pentru protecția animalelor, dar și de efectele negative ale zgomotelor puternice asupra păsărilor și animalelor din orașe.

La Brașov, fostul primar George Scripcaru anunța încă din 2020 că municipalitatea nu va mai organiza artificii în centrul orașului „pentru a-i proteja pe prietenii necuvântători”. Mesajul a fost preluat ulterior de tot mai multe administrații locale.

Buzău și Constanța se alătură valului de schimbare

În noiembrie 2025, Buzăul a devenit al șaselea municipiu care a renunțat la artificii, alegând un spectacol de lumini în locul pocnitorilor. Decizia a fost motivată de protejarea animalelor sălbatice din parcul Crâng, dar și a animalelor de companie.

Viceprimarul Ionuț Apostu a explicat: „Ne-am gândit că nu este în regulă să le provocăm stres într-un loc care, în fond, este casa lor.”

Prin această hotărâre, Buzăul se alătură orașelor Cluj-Napoca, Brașov, Iași, Constanța sau Galați, care au ales să marcheze trecerea în noul an fără zgomotul asurzitor al artificiilor.

La Ploiești, sute de locuitori au semnat o petiție prin care cer autorităților locale să adopte alternative mai puțin zgomotoase, semn că lista orașelor care renunță la artificii devine din ce în ce mai mare.

O tendință europeană în plină expansiune

Schimbarea nu este specifică doar României. La nivel european, tot mai multe state regândesc modul în care marchează trecerea dintre ani.

Țările de Jos au făcut un pas radical: în 2025, Parlamentul olandez a votat interzicerea totală a vânzării de artificii către populație, măsură care va intra în vigoare cel târziu la Revelionul 2026/2027.

Inițiatorii au descris decizia drept „o veste fantastică pentru oameni și pentru animale”, după două decenii de campanii susținute de politicieni, medici și servicii de urgență. Sondajele arătau că peste 60% dintre olandezi susțineau interdicția.

După adoptarea legii, Olanda propune un nou model de celebrare:

artificii exclusiv profesioniste,

spectacole cu drone,

evenimente luminoase controlate, considerate mult mai sigure și mai puțin poluante.

