Aproape 75% dintre români nu consumă zilnic nicio porție de fructe sau legume, iar doar 2,4% ating recomandarea OMS de minimum 5 porții pe zi. Această situație contrastează cu media UE, unde 33% nu consumă nicio porție, 55% între 1-4 porții, iar 12% respectă norma.

România deține 8,1% din terenul arabil al UE și 4,2% din populație, dar contribuie doar cu 1,9% la producția de legume și 5,4% la cea de fructe.

În comparație, Polonia, cu 9% din terenul arabil, produce 16% din fructele și 8% din legumele UE, demonstrând o eficiență superioară. Subproducția locală crește dependența de importuri și menține prețurile ridicate, afectând mai ales gospodăriile cu venituri mici.

Consumul redus crește riscul de boli netransmisibile și scade productivitatea populației, avertizează experții. România rămâne în urmă chiar și față de vecini precum Cehia, Polonia sau Bulgaria la acest indicator.

OMS recomandă minim 400 de grame zilnic, echivalentul a 5 porții, dar țara noastră înregistrează cea mai slabă aderență din UE.

Problema necesită intervenții coordonate: politici publice coerente, investiții în agricultură și campanii de informare pentru o alimentație sănătoasă.

O strategie integrată ar putea crește producția internă, reduce importurile și stabiliza prețurile. Potențialul agricol al României permite o îmbunătățire rapidă, cu sprijin pentru fermieri și consumatori vulnerabili.