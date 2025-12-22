Ce trebuie să știi când vizitezi aceste țări

Dacă intenționați să călătoriți în anumite țări, ideal ar fi, ca înainte, să vă informați puțin despre obiceiurile acelei țări. De asemenea, de regulile și tradițiile locului, pentru a nu vă afla odată ajunși acolo în situații penibile.

Iată câteva obiceiuri, ce țin de manierele locului, din anumite țări de pe glob.

În Singapore, dacă ajungeți, trebuie să știți că nu aveți voie să mestecați gumă. Acest lucru este interzis prin lege în această țară, altfel riscați o amendă usturătoare.

În Germania, obiceiul de a săruta mâna femeilor s-a pierdut de ceva vreme, însă, punctualitatea este regulă de bază devenită aproape obsesie pentru nemți. De altfel, este cunoscută expresia "punctualitate germană".

Așa că țineți cont de acest aspect dacă stabiliți vreo întâlnire în această țară. De asemenea, nu vă simțiți ofensați dacă aceștia nu vor insista cu servitul în cazul în care sunteți musafirii lor. Ei vă vor oferi o singură dată, iar dacă nu acceptați, rămâneți nemâncat sau pe dinafară.

Ceea ce nu este cazul românilor, în special al ardelenilor, al căror prag dacă îl veți călca, vă veți simți sufocați de ospitalitatea acestora și insistența de a vă servi cu tot ce se găsește pe masă.

Alte obiceiuri din anumite zone de pe glob

Dacă sunteți musafir în Cehoslovacia, Japonia, chiar și în Turcia, în anumite zone, este obligatoriu să vă descălțați la intrarea în casă. În țara noastră codul bunelor maniere nu impune acest lucru musafirilor. Dimpotrivă, aceștia nu ar trebui să se descalțe atunci când se află într-o vizită. Acest lucru fiind considerat un act de impolitețe dacă li s-ar cere. Dar, rămâne la alegerea fiecăruia dacă vrea să facă lucrul acesta atunci când este într-o vizită.

În Turcia nu ar trebui să vă surprindă ospitalitatea oamenilor de aici, deoarece turcii sunt renumiți pentru ospitalitatea lor. Ceaiul și cafeaua sunt oferite aici din partea casei în aproape orice magazin veți călca.

Legat de flori este foarte important să știți că în țara noastră acestea se oferă în număr impar, pe când în Canada, dar și în alte țări, acestea se dau în număr par.

În America, se obișnuiește să se țină furculița în mâna dreaptă. La fel se procedează și în țările arabe, unde tradiția spune că trebuie să folosești mâna dreaptă pentru a mânca.

Tot în țările arabe, dacă sunteți musafir, salutul se face printr-o strângere de mâna. Iar în unele cazuri, în care persoanele sunt mai devotate religiei, salutul se face doar verbal. Pupatul pe obraz fiind acceptat doar între rudele de gradul întâi, frați, părinți, copii sau între persoanele de același sex, dacă sunt prieteni foarte buni sau rude.

Este considerată o ofensă ca un musafir bărbat să pupe gazda dacă aceasta este femeie. Tot în țările musulmane în multe familii, atunci când primesc musafiri, servitul mesei se va face separat, într-o încăpere femeile, în alta bărbații.

Țineți cont de aceste obiceiuri

În Dubai, dacă veți călători cu metroul, este exclus să consumați alimente sau lichide în metrou, pentru a nu-i deranja pe ceilalți pasageri. De asemenea, veți respecta locurile destinate mamelor și nu vă veți așeza pe acele locuri, chiar dacă nu sunt alte locuri libere în metrou decât acestea.

Dacă ajungeți în partea nordică a Europei, la eschimoși, să nu fiți surprinși dacă vi se va servi cafeaua cu sare. Acesta este un obicei al locului, nu vă simțiți așadar, ofensați.

În Elveția, dacă se întâmplă ca măcar din greșeală să scăpați vreun ambalaj pe jos, s-ar putea să fiți atenționat de cei din jur. Aruncatul pe jos este exclus să se întâmple aici, curățenia fiind păstrată cu strictețe aici.

Dacă ajungeți la vecinii bulgari și încercați să comunicați prin semne, nu dați din cap în semn de aprobare, cum se procedează la noi românii, pentru că aceștia vor înțelege exact contrariul. Aici, acest gest care pentru noi înseamnă aprobare, pentru ei înseamnă dezaprobare, deci nu.

Dacă sunteți turist în Japonia, trebuie să exersați neapărat folosirea bețișoarele pentru a mânca. Iar supa o veți bea din castron fără să folosiți lingura. Dacă veți intra într-un magazin unde veți alege să probați ceva, vă veți lăsa pantofii la intrarea în cabina de probă.

Pe stradă, nu arătați pe nimeni cu degetul pentru că acea persoană s-ar putea simți amenințată și încercați să vorbiți cât mai încet, pentru a nu deranja pe nimeni. Evitați să vă ștergeți nasul în văzul tuturor.

În Franța să nu vă mirați dacă vă va fi servită salata după felul principal, iar în Italia veți bea cappuccino doar la micul dejun.