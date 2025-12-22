Ouă umplute cu pateu de ficat, una dintre rețetele tradiționale, este dată pentru 4-6 ouă. Este o rețetă simplă, gustoasă și foarte simplu de preparat.

Ingrediente- ouă umplute cu pateu de ficat:

50 g de pateu de ficat (o cutie mică);

50 g şuncă slabă;

50 g smântână;

sare, piper.

Mod de preparare

Se fierb ouăle tari. Se curăţă şi se lasă să se răcească. Se taie apoi în jumătăţi (în lungime). Se scot gălbenuşurile şi se zdrobesc cu furculiţa. Se taie şunca şi se amestecă cu gălbenuşurile, pateul de ficat şi smântâna. Se adaugă sarea şi piperul. Se umplu jumătăţile de ou şi se presară cu pătrunjel tocat.

O altă reţetă de oua umplute este cea cu maioneză. Amestecăm pateul (50 g) cu gălbenuşurile fierte şi răcite şi cu două linguri de maioneză până devine o pastă omogenă. Umplem jumătăţile de ou şi le aşezăm pe o farfurie cu partea umplută în jos. Apoi le acoperim cu un strat subţire de maioneză. Putem asezona cu pătrunjel sau un praf de boia pe deasupra.