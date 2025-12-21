Un exemplu de devotament față de tradiție vine dintr-o comună bistrițeană, unde o femeie de 87 de ani refuză să lase timpul să șteargă obiceiurile moștenite, pregătind masa de sărbători cu o vigoare și o pasiune care inspiră întreaga comunitate.

La Runcu Salvei, gospodăria Lelei Floarea s-a umplut din nou de lume. Familia a venit de dimineață, iar bărbații au pregătit paiele pentru pârjolitul porcului.



Lelea Floarea își întâmpină musafirii cu drag și se bucură că are din nou curtea plină de oameni minunați.



Carnea este pusă cu grijă în cămară și ținută în sare o săptămână, apoi totul ajunge în pod. La final, bucatele porcului îi mulțumește pe toți.