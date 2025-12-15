Este atât de mic încât încape, la propriu, într-un perimetru comparabil cu un teren de fotbal și are o populație de doar câteva zeci de persoane. Cu toate acestea, statutul său oficial este cel de oraș, iar farmecul său atrage anual mii de turiști.

Un oraș cât un teren de fotbal

Hum, situat în inima regiunii Istria, în nord-vestul Croației, este considerat cel mai mic oraș din lume. Așezarea este cocoțată pe un deal, înconjurată de păduri și peisaje pitorești, și păstrează intacte zidurile sale medievale, dincolo de care nu s-a construit nimic de secole. Această izolare a contribuit la conservarea unui caracter autentic, care pare neatins de trecerea timpului.

Legenda locală spune că Hum a fost ridicat de uriași binevoitori, folosind pietre rămase de la construirea altor localități din zonă. Indiferent de originea sa mitică, orașul impresionează prin atmosfera sa medievală, arhitectura de piatră și liniștea care contrastează puternic cu agitația marilor destinații turistice.

Un oraș cu istorie de aproape un mileniu

Primele mențiuni documentare despre Hum datează din anul 1102, când era cunoscut sub numele de Cholm. De-a lungul timpului, în interiorul zidurilor fortificate a fost construit un castel, iar în secolul al XVI-lea au fost adăugate un turn de veghe și o clopotniță, elemente esențiale pentru apărarea comunității.

Astăzi, orașul este format din doar două străduțe pavate cu piatră, iar suprafața totală nu depășește 100 de metri lungime și aproximativ 30 de metri lățime. La recensământul din 2021, Hum avea 52 de locuitori, o creștere notabilă față de deceniul anterior, când populația număra aproximativ 30 de persoane.

Statutul de oraș este justificat prin existența unui consiliu local și a unei biserici parohiale impunătoare – Biserica Adormirii Maicii Domnului, ridicată în 1802 pe locul unui lăcaș de cult mai vechi. Zona este renumită și pentru patrimoniul cultural glagolitic, alfabet slav vechi care a jucat un rol important în istoria Croației medievale.

Tradiții vii și experiențe culinare autentice

Deși minuscul, Hum păstrează tradiții locale unice. În fiecare an, pe 11 iunie, are loc Ziua Orașului, eveniment în cadrul căruia este ales primarul printr-un ritual vechi: membrii comunității își exprimă votul prin crestarea unui băț de lemn, în clădirea istorică a primăriei.

Bucătăria locală reflectă specificul regiunii Istria, fiind bazată pe ingrediente simple, dar savuroase. Vizitatorii pot gusta tocane tradiționale din legume și orz, paste cu sos de carne, produse din porc afumat, cârnați locali sau deserturi prăjite precum krostule. Zona este renumită și pentru trufe, iar orașul apropiat Buzet este supranumit „capitala trufelor”.

Un produs emblematic este biska, un rachiu local obținut din struguri, vâsc și plante medicinale, a cărui rețetă ar avea o vechime de peste două milenii. În fiecare toamnă, festivalurile dedicate rachiului istrian și cânepei atrag turiști curioși să descopere produse artizanale și preparate inedite.

Un loc mic, dar memorabil

Accesul până la Hum nu este foarte facil, transportul public fiind limitat, astfel că mașina rămâne cea mai practică opțiune. Totuși, cei care ajung aici spun că experiența merită din plin. Mulți vizitatori descriu senzația de a păși într-un decor desprins din Evul Mediu, unde timpul pare să fi rămas în loc.

Deși are dimensiuni reduse, Hum demonstrează că un oraș nu se măsoară în kilometri sau în numărul de locuitori, ci în istorie, tradiții și emoția pe care o lasă celor care îl descoperă.