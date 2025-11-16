Topul „Orașul Perfect 2026”, realizat de site-ul Bucureștiul Meu pe baza evaluării a 17 municipii mari, a stabilit care sunt orașele cu cea mai bună calitate a vieții din România. Studiul a folosit șapte criterii, printre care: infrastructura, sistemul medical, calitatea aerului, accesul la natură, salariul relativ și indicele financiar.
Primele trei poziții: Economie vs. costul vieții
1. Timișoara
Avantaje: Ocupă prima poziție datorită salariilor bune, unei economii stabile și conexiunilor internaționale.
Dezavantaje: Trafic aglomerat și costuri în creștere pentru locuințe.
2. București
Avantaje: Se clasează pe locul al doilea grație celor mai mari salarii din țară și unei piețe a muncii extrem de diverse.
Dezavantaje: Traficul este foarte aglomerat și nivelul de poluare este ridicat.
3. Cluj-Napoca
Avantaje: Un oraș foarte viu și universitar, fiind un hub economic important, cu multe locuri de muncă în special în sectorul IT.
Dezavantaje: Trafic rutier foarte aglomerat și locuințe foarte scumpe, ale căror prețuri cresc constant.
Locul 4 - Sibiu: Apreciat pentru infrastructura rutieră bună, poziția strategică, accesul rapid la natură și salariile bune pentru un oraș mediu. Dezavantajele sunt piața muncii mică și creșterea costului locuințelor.
Locul 5 - Oradea: Un oraș care a renăscut datorită investițiilor europene, fiind considerat modern și curat. Are însă o piață a muncii limitată.
Locul 6 - Târgu Mureș: Este un oraș considerat curat și liniștit, cu un sistem medical relativ bun (un spital important) și un cost de trai accesibil. Dezavantajul major îl reprezintă oportunitățile economice limitate.
Locul 7 - Brașov: Beneficiază de peisaje foarte frumoase și o viață bună, dar are puține oferte economice pentru cei care caută locuri de muncă.