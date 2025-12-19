Cazurile au fost înregistrate la Spitalul Județean din Drobeta-Turnu Severin, unde mai mulți copii au ajuns cu greață, vărsături și dureri abdominale. Patru dintre ei au fost direcționați cu ambulanța către Secția de Boli Infecțioase, pentru investigații suplimentare.

Primele simptome au apărut la câteva ore după serbarea de la grădiniță, unde cei mici au consumat alimente asigurate printr-o firmă de catering, plătită din banii părinților. Îngrijorați, adulții au mers de urgență la medic.

„Vomita de la ora 7 și am crezut că-i trece, iar a vomitat, i-am dat tratament și a trebuit să venim la Urgențe. Vomită de 5 ore. Acum eu am venit aici, înțeleg că sunt mai mulți copii”, a povestit tatăl unui copil.

„La ora 6 copilul a început să spună că îl doare burta, în jur de 10 a vomitat prima dată. Se liniștea 10 minute, un sfert de oră, apoi iar începea să plângă că îl doare burta, vomita. A spus că a mâncat la grădiniță”, a spus un alt părinte.

Medicii de pe ambulanță au observat aceleași simptome la mai mulți copii.

„Cel puțin cazurile pe care le-am adus eu – doi copii frați: vărsături, grețuri, reacții alergice. Se pare că sunt mai mulți copii care sosesc în noaptea aceasta”, a declarat Horia Ene, medic SAJ Mehedinți.

Direcția Sanitar-Veterinară și Direcția de Sănătate Publică au anunțat că vor face verificări pentru a stabili dacă alimentele consumate au fost alterate sau dacă există o altă sursă a îmbolnăvirilor.