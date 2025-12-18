Potrivit a doi diplomați europeni citați de Politico, momentul va fi reprogramat pentru luna viitoare.

Intervenția lui Giorgia Meloni și reacția lui Lula da Silva

Luiz Inácio Lula da Silva, președintele Braziliei, a declarat că a acceptat solicitarea premierului italian Giorgia Meloni de a amâna semnarea documentului. Meloni a dorit să își asigure fermierii din Italia că prețurile reduse la carnea de pasăre și de vită nu le vor afecta veniturile. Ursula von der Leyen le-a transmis liderilor europeni că această schimbare de ultim moment a premierului italian a anulat planul de a finaliza acordul în această săptămână. Blocul Mercosur, format din Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay, a negociat timp de 25 de ani acest tratat. Meloni i-a cerut liderului brazilian mai mult timp pentru a obține sprijin intern în favoarea acordului.

Protestele fermierilor europeni

Tot joi, mii de agricultori au ieșit în stradă la Bruxelles pentru a-și exprima nemulțumirea față de acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur. Demonstrația a degenerat în confruntări cu forțele de ordine și în acte de vandalism. Protestatarii au incendiat pneuri și au aruncat cu cartofi și alte obiecte către polițiști, care au răspuns cu tunuri cu apă și gaze lacrimogene.

Măsuri de securitate și tensiuni în capitala belgiană

Un dispozitiv polițienesc consistent a fost mobilizat pentru protejarea instituțiilor europene, în timp ce summitul UE se desfășura în același oraș. Atmosfera a devenit extrem de tensionată în Place du Luxembourg, în fața Parlamentului European. Conform datelor furnizate de poliția din Bruxelles, aproximativ 7.300 de persoane au participat la manifestația autorizată, însoțite de circa 50 de tractoare care au defilat prin capitală. Alte 950 de tractoare au blocat străzi din cartierul european.

🔴 Un tracteur fonce sur des policiers pour les faire reculer.



La manifestation des #agriculteurs européen contre le Mercosur dégénère fortement devant le Parlement Européen.#Brussel #Brussels #Bruxelles pic.twitter.com/kAcipS3HSA — Luc Auffret (@LucAuffret) December 18, 2025

Escaladarea violențelor

După ce o parte dintre protestatari au devenit agresivi, poliția a intervenit cu mijloace de dispersare. Anvelope și pubele au fost incendiate, iar coloanele de fum negru au fost vizibile de la distanță, amplificând imaginea de violență a protestului. Mai multe ferestre ale unei clădiri aparținând Parlamentului European au fost sparte de indivizi mascați.

Nemulțumirile fermierilor

Participanții intervievați au menționat ca principale motive de nemulțumire acordul cu Mercosur și reforma Politicii Agricole Comune (PAC). Aceste teme au alimentat tensiunile și au transformat protestul într-un moment de maximă vizibilitate pentru revendicările agricultorilor europeni.

