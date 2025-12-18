Cazul Larisei Dolina, figură emblematică a scenei pop rusești, loială lui Vladimir Putin, a atras atenția a sute de mii de oameni și a generat un val de reacții care a ajuns până la Curtea Supremă a Rusiei.

Finalul acestui dosar, desfășurat pe parcursul unui an și transmis în direct, a fost urmărit de peste 230.000 de persoane și a declanșat ceea ce analiștii au început deja să numească „efectul Dolina”, un fenomen cu impact direct asupra pieței imobiliare din Federația Rusă.

Începutul unei povești ieșite din comun

Totul a început în primăvara anului 2024. Larisa Dolina, în vârstă de 70 de ani, este o cântăreață celebră, cu o imagine publică atent construită. Asemenea multor alte celebrități din Rusia, Dolina a înțeles devreme avantajele apropierii de putere, aderând încă din 2003 la partidul de guvernământ Rusia Unită, cunoscut pentru loialitatea sa față de Vladimir Putin. În ultimii ani, artista a susținut concerte inclusiv în regiunea Donețk, teritoriu ocupat de Rusia.

În acest context, un apel telefonic primit anul trecut nu i s-a părut suspect. Persoane care s-au prezentat drept ofițeri ai Serviciului Federal de Securitate, FSB, i-au spus că au nevoie de ajutorul ei pentru a dejuca o activitate criminală. Dolina a acceptat să coopereze.

Doar că interlocutorii nu erau agenți ai FSB, ci escroci care urmăreau să obțină bani de la artista în vârstă.

Planul escrocilor și apartamentul de lux

Timp de mai multe luni, escrocii au convins-o pe Dolina că apartamentul ei de lux din Moscova era în pericol să fie furat și că singura soluție era să îl vândă rapid. Banii obținuți din tranzacție urmau să fie transferați într-un cont despre care i s-a spus că este sigur.

Elementul care complică întreaga poveste este faptul că escrocii au lucrat cu un cumpărător real. Polina Lurye, o antreprenoare din Moscova în vârstă de 35 de ani, a plătit 112 milioane de ruble, echivalentul a aproximativ 1,4 milioane de dolari, pentru apartament.

În august 2024, Dolina a realizat că a fost victima unei fraude și a anunțat public acest lucru. Artista a susținut atunci că „datele preliminare indică faptul că escrocii se află în Ucraina”, fără a prezenta dovezi în sprijinul afirmației.

În ianuarie, într-un dosar penal, falșii agenți FSB au fost obligați să îi plătească Larisei Dolina aproape 70 de milioane de ruble, aproximativ 875.000 de dolari.

Cine rămâne cu apartamentul și cine cu pierderea

Întrebarea care a inflamat opinia publică a fost ce se întâmplă cu Polina Lurye și cu banii pierduți de aceasta. Trei instanțe au decis inițial în favoarea Larisei Dolina, stabilind că vânzătoarea a fost indusă în eroare și anulând contractul de vânzare-cumpărare. Consecința a fost una șocantă pentru mulți observatori: Dolina păstra apartamentul, iar Lurye rămânea fără nicio cale clară de a-și recupera banii.

Lurye a contestat deciziile. Pe fondul indignării publice în creștere, cazul a ajuns la Curtea Supremă a Rusiei. Marți, într-o ședință transmisă în direct și urmărită de peste 230.000 de persoane, Curtea Supremă a anulat hotărârile instanțelor inferioare.

Judecătorii au stabilit că Polina Lurye este proprietarul de drept al apartamentului.

În motivarea finală, Curtea a arătat că acțiunile Larisei Dolina pot fi puse pe seama unei „modificări a stării mentale”, care a făcut imposibil ca aceasta să înțeleagă escrocheria sau „să prevadă posibilele consecințe ale acțiunilor sale în circumstanțe relevante din punct de vedere juridic”.

Revolta publică și nașterea „efectului Dolina”

Anunțul inițial conform căruia Dolina ar fi păstrat atât apartamentul, cât și banii a declanșat o reacție puternică în spațiul public. Mulți ruși au criticat ceea ce au perceput drept o nedreptate comisă împotriva Polinei Lurye, descrisă frecvent drept un cumpărător onest și mamă singură.

Potrivit unui sondaj realizat de site-ul de știri Lenta.ru, peste 95% dintre respondenți au condamnat poziția Larisei Dolina în acest caz.

Scandalul a depășit rapid stadiul de subiect de conversație și a început să aibă consecințe reale asupra pieței imobiliare din Rusia. Fenomenul a fost botezat „efectul Dolina”.

Logica din spatele acestei temeri este simplă: dacă instanțele rusești ar crea un precedent prin care vânzătorii pot încheia o tranzacție, apoi depune o plângere și ajunge să păstreze atât proprietatea, cât și banii, riscul pentru cumpărători ar deveni enorm.

Potrivit informațiilor furnizate de Asociația Imobiliară din Rusia și citate de presa națională, numărul proceselor legate de astfel de situații a crescut cu 15–20% în ultimul an.

„Într-adevăr, numărul cazurilor judiciare care implică contracte contestate de vânzare-cumpărare a apartamentelor a crescut”, a declarat Anzhelika Alshaeva, director comercial al grupului de companii KVS, pentru o publicație de specialitate din Sankt Petersburg. „Cel mai adesea, vânzătorii sunt femei în vârstă care fie au suferit cu adevărat sub presiunea escrocilor, fie au fost ele însele implicate în scheme frauduloase.”

Pentru a alimenta percepția că fenomenul este larg răspândit, ruși din toate cele 11 fuse orare ale țării au început să relateze experiențe similare cu așa-numitul „efect Dolina”.

Cazuri similare și frica de tranzacții

Un exemplu este familia Kotkov din regiunea Volgograd. După ce a cumpărat un apartament în Moscova pentru 9 milioane de ruble, aproximativ 113.000 de dolari, plătiți în numerar, familia a aflat că fostul proprietar susține că a fost păcălit de escroci să vândă locuința. Potrivit presei locale, familia se află acum într-o luptă juridică pentru stabilirea dreptului de proprietate.

Astfel de povești au amplificat neîncrederea și au determinat potențiali cumpărători să privească cu suspiciune tranzacțiile imobiliare, mai ales atunci când vânzătorii sunt persoane în vârstă.

Presupusa fiică nelegitimă a lui Vladimir Putin a fost recunoscută de jurnaliștii ucraineni pe stradă: „Tatăl tău mi-a ucis fratele”

Ce urmează după decizia Curții Supreme

Hotărârea Curții Supreme de a-i da câștig de cauză Polinei Lurye ar putea reduce o parte din incertitudinea care s-a instalat pe piața locuințelor. Pentru Larisa Dolina însă, finalul de an se anunță dificil.

Lurye, care deține acum controlul asupra apartamentului, ar fi solicitat evacuarea fostei proprietare. Autoritățile au anunțat că data de 25 decembrie a fost stabilită pentru o audiere în acest sens.

Potrivit site-ului de știri RBC, dacă Dolina va alege să părăsească locuința de bunăvoie, cererea de evacuare ar urma să fie respinsă.

Între timp, cei patru escroci care au orchestrat vânzarea apartamentului se află în închisoare, fiind condamnați la pedepse cuprinse între patru și șapte ani.

Cine poartă responsabilitatea

Mulți consideră că Dolina este vinovată, dacă nu pentru declanșarea situației, atunci pentru modul în care cazul a scos la iveală tratamentul preferențial de care se bucură elitele în Rusia contemporană.

Autoritățile oferă însă o altă interpretare. În contextul războiului brutal purtat de Rusia în Ucraina, chiar și un conflict legat de un apartament poate fi pus pe seama confruntării cu Occidentul.

„Trebuie să privim această poveste, printre altele, din perspectiva a ceea ce vor să ne facă dușmanii noștri”, a declarat săptămâna trecută purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, într-un interviu. „Una dintre metodele pe care încearcă acum să le aplice este să întoarcă oamenii unii împotriva altora.”

Putin respinge restaurarea URSS și atacul la NATO, după avertismentele cancelarului Merz. Kremlinul: „E o prostie totală!”