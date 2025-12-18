Tragedie pe DN2 E85: un militar și-a pierdut viața într-un accident rutier. Leontin avea 39 de ani

Accident rutier
Un grav accident rutier a avut loc marți dimineață pe DN2 E85, în apropierea localității Poșta Câlnău, județul Buzău, soldat cu moartea unui bărbat de 39 de ani. Victima, Leontin C., era militar și se afla singur în mașina personală în momentul producerii tragediei.

Bărbatul a pierdut controlul volanului

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, accidentul s-a produs cu puțin timp înainte de ora 08:00, atunci când șoferul se deplasa dinspre Râmnicu Sărat către municipiul Buzău. Din primele verificări la fața locului, autoturismul a pierdut controlul direcției și s-a răsturnat în afara carosabilului. Victima a fost transportată de urgență la spital, însă, din păcate, medicii nu au mai putut să-i salveze viața.

Leontin C. era proaspăt căsătorit și avea un copil mic. Soția sa a anunțat vestea tragică pe rețelele sociale, stârnind emoție în comunitatea locală. În trecut, bărbatul a fost și jucător de fotbal la Olimpia Râmnicu Sărat, iar colegii și prietenii îl descriu ca pe o persoană activă și implicată atât în cariera militară, cât și în viața comunității.

Poliția continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului și recomandă prudență sporită tuturor participanților la trafic, mai ales pe tronsonul DN2 E85, cunoscut drept „drumul morții” din cauza numeroaselor accidente grave înregistrate de-a lungul timpului.