Un autoturism a fost surprins de camerele de supraveghere în momentul în care a străpuns zidul unui magazin de bricolaj și a ajuns în interiorul acestuia, chiar în zona unde se aflau angajați și clienți.

Incidentul s-a produs în orașul Redwood, în urmă cu patru zile. Potrivit primelor informații, șoferul ar fi comis o eroare gravă, confundând pedala de frână cu cea de accelerație. Mașina a accelerat brusc, a distrus peretele clădirii și a ajuns până în apropierea tejghelei, unde se aflau mai mulți angajați.

La câțiva pași de o tragedie

Imaginile surprinse de sistemul de supraveghere arată cât de aproape a fost accidentul de a se transforma într-o tragedie majoră. Angajații magazinului au reușit să se retragă la timp, evitând impactul, în timp ce autoturismul s-a oprit în interiorul spațiului comercial.

Mai mult, cu doar câteva secunde înainte de producerea accidentului, un copil fusese filmat traversând zona afectată de impact. Această coincidență a amplificat îngrijorarea celor implicați, mulți considerând că diferența dintre un incident material și o tragedie umană a fost de doar câteva momente.

Reacții puternice după publicarea imaginilor

Înregistrările video au fost făcute publice și au atras rapid atenția internauților, fiind vizionate de zeci de mii de persoane pe rețelele sociale. Reacțiile nu au întârziat să apară, mulți utilizatori exprimându-și șocul față de gravitatea situației și norocul incredibil care a evitat pierderi de vieți omenești.

Proprietarul magazinului din Redwood a declarat că vizionarea imaginilor i-a provocat un puternic impact emoțional. Acesta a subliniat cât de greu i-a fost să realizeze cât de aproape au fost angajații săi de un deznodământ tragic.

„Mi-a fost extrem de dificil să privesc imaginile. Am realizat cât de mică a fost distanța până la o tragedie. Fetița care apare în videoclip este fiica uneia dintre angajatele noastre, iar faptul că trecuse prin acel loc cu doar câteva secunde înainte de impact a fost înfiorător”, a declarat proprietarul, citat de NBC Bay Area.

Din fericire, în urma incidentului nu au fost raportate victime.