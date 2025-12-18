Potrivit oficialului local, constatările sunt „îngrijorătoare”: surparea a afectat acostamentul, rigola carosabilă, banda I și terasamentul drumului, prin apariția unei caverne cu o lățime de aproximativ 3 metri, însoțită de fisuri longitudinale pe partea carosabilă și de distrugerea pragului de fund al râului Prahova, potrivit Prefecturii Prahova.

Specialiștii de la Direcția de Drumuri – DRDP București vor realiza o evaluare tehnică specializată pentru a stabili dacă există riscul extinderii surpării și la celelalte benzi de circulație.

Totodată, autoritățile au cerut ca semnalizarea rutieră să fie refăcută și extinsă, întrucât cea existentă poate genera manevre periculoase pentru șoferi. O altă allunecare de teren s-a produs recent, tot pe DN1, la Comarnic.