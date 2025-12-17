Coaliția a decis închiderea Pachetului de reformă a administrației prin decizia de reducere cu 10% a cheltuielilor la nivelul administrației centrale, fără a afecta salariile de bază ale angajaților.

Pentru administrația locală rămâne valabilă decizia anterioară a coaliției. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) va definitiva actul normativ, urmând ca Guvernul să își angajeze răspunderea pe acest document.

Reduceri aplicate Parlamentului și partidelor politice

Printre măsurile convenite se regăsește și diminuarea cu 10% a sumei forfetare primite de senatori și deputați. În același timp, subvențiile acordate partidelor politice vor fi reduse cu 10%, în încercarea de a eficientiza cheltuielile publice.

Modificări fiscale

Un alt punct de pe agenda coaliției a vizat impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA). Acesta va fi redus la 0,5% începând cu 1 ianuarie 2026, urmând să fie eliminat complet din anul 2027.

Creșterea salariului minim

În plan social, coaliția a stabilit majorarea salariului minim la 4325 de lei, măsură care va intra în vigoare la 1 iulie 2026.

Proiecția bugetară pentru 2026

Măsurile de stimulare a economiei vor fi detaliate înainte de adoptarea bugetului pentru 2026 și vor fi incluse în proiecția bugetară de anul viitor. Acestea vor completa pachetul de reforme și vor fi menite să sprijine creșterea economică și consolidarea finanțelor publice.

