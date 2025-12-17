Rodica Stănoiu a murit la 86 de ani

Rodica Stănoiu s-a stins din viață pe 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani. În perioada finală a vieții, aceasta a fost văzută frecvent în compania partenerului său, un bărbat considerabil mai tânăr, cu care apărea în public fără ezitare. Cei doi erau surprinși adesea plimbându-se împreună, manifestând o apropiere vizibilă, fără a încerca să evite privirile sau comentariile celor din jur.

Martorii și imaginile apărute în spațiul public arătau un cuplu care nu își ascundea relația: Rodica Stănoiu îl ținea de braț pe partenerul ei, iar gesturile dintre cei doi sugerau o legătură strânsă. Cu toate acestea, diferența mare de vârstă a alimentat speculații, unii susținând că relația ar fi fost bazată pe interese, nu pe sentimente autentice.

După decesul fostului ministru, au apărut suspiciuni legate de circumstanțele morții sale, mai ales după ce s-a aflat că pe corpul acesteia ar fi existat leziuni. Autoritățile au decis exhumarea trupului neînsuflețit pentru efectuarea unei autopsii, măsură care a amplificat interesul public și tensiunile dintre apropiați.

Acuzații aduse iubitului mai tânăr

Rudele Rodicăi Stănoiu au formulat acuzații la adresa soțului acesteia, solicitând clarificări oficiale. În spațiul public au fost analizate și implicațiile legale pe care le-ar fi putut avea o eventuală constatare a unei fapte penale, în funcție de concluziile medico-legale.

Specialiștii în drept au explicat că, în situația în care s-ar fi stabilit o legătură directă între eventuale leziuni și cauza decesului, ar fi fost posibilă deschiderea unei anchete penale, cu încadrarea juridică stabilită în urma cercetărilor. De asemenea, legea prevede măsuri preventive în cazul existenței unor suspiciuni temeinice.

În final, rezultatele autopsiei au indicat că nu există suspiciuni de omor, iar decesul Rodicăi Stănoiu nu a fost provocat prin violență. Ancheta a clarificat astfel circumstanțele morții, punând capăt speculațiilor apărute în spațiul public.

Relația fostului ministru cu partenerul ei rămâne una dintre cele mai comentate din ultimii ani, prin prisma diferenței de vârstă, dar și a felului în care cei doi au ales să își trăiască viața personală fără a ține cont de convențiile sociale.