„PSD acum în guvern: - taxa pe cifra de afaceri la multinaționale + impozit pe sere și cotețe. RUȘINE!”, a transmis Simion într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Liderul AUR face referire la modificările fiscale adoptate de Guvern, care prevăd introducerea unor noi impozite pentru agricultori și proprietarii de construcții agricole ușoare, în timp ce taxarea companiilor mari s-a făcut sub o altă formulă, considerată de opoziție mai avantajoasă pentru corporații.

„Marile corporații sunt protejate, țăranul român este pedepsit!”

„Ceea ce face astăzi PSD este o rușine națională și o dovadă clară de dispreț față de români. Aflat la guvernare, PSD ia partea multinaționalelor și susține eliminarea taxei pe cifra de afaceri pentru acestea, în timp ce, în același timp, acceptă și menține impozite pe sere, solarii, cotețe.

Cu alte cuvinte, marile corporații sunt protejate, iar țăranul român este pedepsit!

Multinaționala este scutită, iar omul care muncește pământul, care crește animale pentru a-și hrăni familia, este taxat până la sufocare.

Aceasta este „dreptatea socială” a PSD: privilegii pentru cei mari, biruri pentru cei mici; favoruri pentru capitalul străin, poveri pentru români.

În loc să apere producătorii români, țăranii, micii antreprenori și gospodăriile țărănești, PSD se așază în genunchi în fața intereselor externe și calcă în picioare satul românesc.

Impozit pe sere și cotețe, dar cadouri fiscale pentru multinaționale? Asta nu este guvernare! Este trădare !

România nu poate fi condusă împotriva propriilor cetățeni. Iar această politică dublă, cinică și nedreaptă va fi sancționată de români!

RUȘINE!”, se arată în mesajul postat de președintele AUR pe site-ul propriu.