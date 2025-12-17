La ora 11:00, Răzvan Cuc va fi prezentat în fața judecătorilor de la Tribunalul București care vor decide dacă vor dispune sau nu măsura arestului preventiv pentru 30 de zile, așa cum au cerut procurorii DNA.

Fostul ministru este acuzat că împreună cu un om de afaceri ar fi încercat îl mituiască pe directorul general al Registrului Auto Român.

”Alexandru Răzvan Cuc i-a garantat lui Mihai Alecu (directorul general al RAR - n.r.) faptul că numitul Cătălin Daniel Bușe ar fi un om de încredere și că își va ține promisiunea în sensul că îi va remite procentul de 6% din valoarea totală a viitorului contract (aproximativ 30 milioane lei). Directorul general a declinat oferta”, potrivit dosarului DNA.



Porcurorii anticorupție spun că mita urma să îi fie plătită directorului Registrului Auto Român într-o jumătate de an, în mai multe tranșe, după semnarea contractului.

Potrivit lor, înțelegerea se referea la mentenanța și service-ul unor echipamente de diagnoză folosite de Registrul Auto Român, iar fostul ministru al Transporturilor este artizanul afacerii.