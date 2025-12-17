Vacanța de Crăciun începe imediat după încheierea celui de-al doilea modul de cursuri și se va termina miercuri, 7 ianuarie 2026. Reluarea orelor este programată pentru joi, 8 ianuarie, odată cu începerea celui de-al treilea modul de învățare.

Perioada de odihnă include și zilele libere de Bobotează (6 ianuarie) și Sfântul Ioan Botezătorul (7 ianuarie), oferind elevilor aproape trei săptămâni de vacanță continuă.

Structura anului școlar 2025–2026

Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, perioadele de cursuri care urmează sunt:

8 ianuarie – 6/13/20 februarie 2026, în funcție de decizia inspectoratelor școlare;

16 februarie/23 februarie/2 martie – 3 aprilie 2026;

15 aprilie – 19 iunie 2026.

Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura între 8 septembrie 2025 și 3 aprilie 2026, conform deciziilor fiecărei unități de învățământ.

Vacanța de schi din februarie 2026

Vacanța mobilă din luna februarie, cunoscută drept „vacanța de schi”, va fi stabilită pe județe, după următorul calendar:

9–15 februarie 2026: Bistrița-Năsăud, Cluj, Timiș;

16–22 februarie 2026: Bihor, Sălaj, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Vâlcea, Gorj, Olt, Dolj, Mehedinți, Argeș, Brașov, Dâmbovița, Teleorman, Prahova, Ilfov, București, Buzău, Ialomița, Călărași, Tulcea, Iași;

23 februarie – 1 martie 2026: Satu Mare, Maramureș, Suceava, Botoșani, Alba, Sibiu, Mureș, Harghita, Covasna, Neamț, Bacău, Vrancea, Galați, Vaslui, Brăila, Constanța, Giurgiu.