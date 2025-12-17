Fondurile vor fi utilizate pentru plata facturilor restante aferente serviciului public de termoficare, urmând ca în acest scop să fie întocmită cererea de autorizare a creditului, transmite Agenția de presă Rador.

Potrivit raportului de specialitate, valoarea facturilor emise de Termoenergetica Bucureşti, cu termene de plată depășite, destinate compensării serviciului public de alimentare cu energie termică, se ridică la 404 milioane de lei.

Suma reprezintă decontul aferent perioadei martie – octombrie 2025. Documentul atrage atenția asupra dificultăților financiare provocate de scăderea veniturilor municipiului din principala sa sursă – cotele defalcate din impozitul pe venit – care s-au diminuat cu aproximativ 30% în ultimii doi ani.

În luna noiembrie, încasările au fost de 4,2 miliarde de lei, comparativ cu 5,6 miliarde în noiembrie 2023 și 4,4 miliarde în noiembrie 2024.