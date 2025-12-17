Reuniunea liderilor UE cu cei din Balcanii de Vest, prezidată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, își propune să reconfirme forța relației strategice dintre cele două părți și beneficiile concrete pe care această cooperare le aduce cetățenilor.

Summitul va evidenția importanța legăturilor politice și economice dintre Uniune și partenerii din Balcanii de Vest, în contextul geopolitic marcat de războiul din Ucraina și tensiuni regionale.​

În cadrul întâlnirii, Uniunea Europeană își va reafirma angajamentul „deplin și neechivoc” față de perspectiva de aderare a Balcanilor de Vest și față de progresele înregistrate de aceste state în procesul de extindere, așa cum sunt reflectate în cel mai recent raport al Comisiei Europene.

Discuțiile vor viza și consolidarea instrumentelor economice, precum Planul de creștere pentru Balcanii de Vest, considerat unul dintre cele mai eficiente mecanisme de apropiere a regiunii de UE.​

Joi și vineri, liderii UE vor avea dezbateri strategice privind Ucraina, următorul Cadru Financiar Multianual, procesul de extindere și situația geoeconomică a Uniunii, teme aflate pe agenda Consiliului European din 18–19 decembrie.

Pe ordinea de zi se află și dosare sensibile precum Orientul Mijlociu, apărarea europeană și migrația, în strânsă legătură cu securitatea continentală.​

Liderii europeni vor analiza cele mai recente evoluții de pe frontul din Ucraina și măsurile urgente ce se impun la nivel european pentru sprijinirea acestei țări, inclusiv prin asistență militară și financiară pentru perioada 2026–2027.

Ei urmează să decidă asupra modalităților de implementare a angajamentului de finanțare pe termen mediu, să discute garanții de securitate „solide și credibile” pentru Kiev și să identifice noi modalități de creștere a presiunii asupra Rusiei.​

Până în prezent, Uniunea Europeană și statele membre au acordat Ucrainei un sprijin total estimat la 187,5 miliarde de euro, din care circa 66 de miliarde reprezintă asistență militară, potrivit Consiliului European.

În paralel, liderii vor evalua cum pot fi folosite în continuare activele rusești înghețate și alte instrumente financiare pentru a susține efortul de reconstrucție și reziliență al Ucrainei.​

În ceea ce privește viitorul buget pe termen lung al Uniunii, șefii de stat și de guvern vor trece în revistă progresele realizate în negocierile privind următorul Cadru Financiar Multianual, după prezentarea propunerilor Comisiei la 16 iulie.

Discuțiile vizează atât dimensiunea și structura bugetului 2028–2034, cât și modul în care acesta poate răspunde noilor priorități strategice ale UE, de la securitate și apărare până la competitivitate și tranziție verde.