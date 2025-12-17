De fapt, cercetările au descoperit că vinul roșu poate oferi mai multe beneficii decât vinul alb, conform Eatingwell, conform Adevarul.ro

Poate înrăutăți somnul

Deși mulți oameni consumă cu speranța că vor fi mai relaxați înainte de culcare, de fapt, vinul poate să înrăutățească calitatea somnului.

Cercetările arată că până și consumul a doar două pahare înainte de culcare poate perturba somnul. Consumul de alcool a întârziat și a scurtat faza de somn REM (mișcare rapidă a ochilor), una dintre fazele somnului.

În timpul fazei REM, activitatea creierului crește până la niveluri aproape egale cu cele din starea de veghe, ochii se mișcă rapid sub pleoape, iar ritmul cardiac și respirația se accelerează. Este o etapă vitală pentru consolidarea memoriei, învățare și reglarea emoțiilor, și reprezintă aproximativ 25% din timpul total de somn.

Cu cât participanții consumau mai mult alcool, cu atât somnul lor REM era mai slab.

Poate duce la creșterea riscului de cancer

De asemenea, consumul excesiv de alcool este asociat cu un risc crescut de apariție a diverselor tipuri de cancer, și anume cancerul oral, faringian, laringian, esofagian, hepatic, colorectal și de sân.

Dacă luăm medicamente și consumăm vin, efectele medicamentelor pot fi reduse.

Printre medicamentele care pot interacționa cu alcoolul se numără cele utilizate pentru alergii, anxietate, epilepsie, artrită, ADHD, depresie, diabet, colesterol ridicat, probleme de somn și multe altele.

O serie de studii au demonstrat că vinul roșu aduce beneficii pentru sănătatea inimii. Potrivit unui studiu, persoanele care consumau jumătate sau un pahar de vin pe zi, în combinație cu o dietă mediteraneană, și-au redus riscul unui incident cardiovascular cu 50%.

Poate avea efect antiinflamator

Vinul roșu a demonstrat, de asemenea, efecte antiinflamatoare. Un studiu a constatat că băutul de vin roșu poate reduce semnificativ anumiți markeri de inflamație legați de ateroscleroză, acumularea de placă pe pereții arterelor.

Acest lucru a fost valabil pentru adulții sănătoși, dar nu și pentru persoanele cu risc crescut de a dezvolta boli cardiovasculare. Alte studii susțin beneficiile antiinflamatoare ale consumului de vin roșu.

Efectul se datorează, de asemenea, antioxidanților din vinul roșu, care pot ajuta la contracararea stresului oxidativ ce poate deteriora celulele și poate duce la inflamație. Prea mult alcool, sub orice formă, poate promova inflamația.

Vinul are efecte benefice și pentru sănătatea mintală

Unele studii sugerează că un consum moderat de vin, în special vin roșu, poate fi asociat cu un risc redus de declin cognitiv și de anumite boli neurodegenerative, cum ar fi boala Alzheimer.

De exemplu, o analiză a constatat că băutul de vin roșu ar putea ajuta la prevenirea demenței. Acest lucru se datorează din nou antioxidanților din vinul roșu, care pot ajuta la prevenirea stresului oxidativ și a inflamației.

Nu în ultimul rând, vinul roșu, în special, a fost studiat în rolul său în sănătatea intestinală. Multiple studii au constatat că vinul roșu, în cantități variind între 180 și 270 de mililitri, a crescut bacteriile benefice din intestin.

Creșterea bacteriilor bune din intestin conduce la o diversitate mai mare, ceea ce îmbunătățește sănătatea microbiomului. Într-un studiu cu peste 900 de participante, vinul roșu a fost asociat cu o diversitate intestinală îmbunătățită. Vinul alb a avut o asociere modestă, dar alte băuturi alcoolice nu au părut să aducă beneficii sănătății.