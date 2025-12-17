Legume cu frunze verzi
Spanacul, varza, salata şi ceapa verde sunt bogate în fibre și sărace în calorii, ajutând la menținerea senzației de sațietate. Include zilnic în meniu cel puţin un astfel de aliment pentru a sprijini sănătatea generală și controlul greutății.
Brânza cottage
Fiind o sursă excelentă de proteină cu eliberare lentă, cunoscută sub numele de cazeină, brânza cottage este un aliment ideal pentru gustările de seară. Aceasta contribuie la reducerea apetitului și sprijină sănătatea oaselor datorită conținutului ridicat de calciu.
Leguminoase
Fasolea, lintea și năutul sunt bogate în proteine și fibre, ajutând la stabilizarea glicemiei și prevenirea senzației de foame. Se recomandă includerea a cel puțin jumătate de cană (aproximativ 100 g) de leguminoase gătite în fiecare masă.
Ouă
Ouăle sunt o sursă excelentă de proteine și susțin metabolismul. Consumul de ouă la micul dejun ajută la menținerea energiei și previne poftele de gustări nesănătoase.
Carne slabă și pește
Carnea de pui, curcanul și peștele, cum ar fi somonul, nu doar că oferă sațietate, dar necesită și mai multă energie pentru digestie, crescând astfel rata metabolică. Porțiile recomandate sunt de aproximativ 85-113 g la o masă.
Cereale integrale
Orezul brun și ovăzul au un indice glicemic scăzut, ceea ce contribuie la reglarea glicemiei și la reducerea poftei de mâncare.
Nuci și semințe
Migdalele, semințele de chia și semințele de in sunt surse bogate de grăsimi sănătoase și proteine, reducând inflamația asociată cu acumularea de grăsime abdominală. O porție ideală este de aproximativ 30 g pe zi.
Unt de arahide
Untul de arahide natural, fără adaosuri de zahăr sau uleiuri nesănătoase, oferă o combinație echilibrată de proteine și grăsimi sănătoase. O porţie de 2-3 linguri sunt suficiente pentru a potoli foamea între mese.
Fructe de pădure
Bogate în antioxidanți și fibre, fructele de pădure ajută la reducerea inflamației și îmbunătățirea digestiei, contribuind astfel la un abdomen plat.
Avocado
Avocado este o sursă excelentă de grăsimi mononesaturate, fibre și potasiu, fiind benefic pentru sănătatea inimii și pentru reducerea grăsimii viscerale.
Alimente cu probiotice
Iaurtul, chefirul și varza murată contribuie la menținerea unui microbiom intestinal sănătos, reducând balonarea și susținând pierderea în greutate.
Ceaiul verde
Datorită conținutului ridicat de antioxidanți, ceaiul verde stimulează metabolismul și favorizează arderea grăsimilor.